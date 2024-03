El PP pide que el Congreso reivindique la solidaridad entre CC.AA como valor constitucional ante "cesiones del Gobierno

El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a ratificar la solidaridad entre Comunidades Autónomas como un "valor constitucional" ante lo que comnsidera "cesiones" del Gobierno a las formaciones independentistas que no respetan la Constitución ni la legislación. A través de una proposición no de ley que será debatida y posteriormente votada en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja, los 'populares' buscan blindar la igualdad de los españoles ante la ley y la cooperación entre las administraciones públicas. Según explican en la iniciativa, recogida por Europa Press, en los últimos tiempos se han producido desequilibrios y tensiones territoriales que han puesto en "riesgo" la cohesión social y la convivencia del Gobierno. Las cesiones del ejecutivo de Pedro Sánchez a los partidos independentistas y el chantaje de estos a las instituciones han "agravado" los desequilibrios económicos, territoriales y sociales. LOS PACTOS CON INDEPENDENTISTAS PERJUDICAN AL RESTO Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo, creen "imprescindible" que desde las administraciones se promueva la cohesión territorial de España y se asegure que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos de calidad. "La igualdad y la solidaridad entre territorios se rompe cuando se vulnera el marco constitucional y cuando se conceden privilegios a favor de unos pocos y en perjuicio del resto de comunidades. No son tolerables más negociaciones bilaterales que prioricen intereses partidistas sobre intereses generales", reprochan. Entre las medidas que reclaman al Gobierno incluyen en primer lugar "reconocer y reivindicar" la solidaridad interregional como un valor constitucional y como una garantía para la prestación de los servicios públicos esenciales, ya que la solidaridad entre comunidades, según el PP, contribuye a la cohesión, al desarrollo sostenible y al progreso de nuestro país. Por otro lado, instan al Gobierno a impulsar el diálogo y la colaboración entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas para de esta forma coordinar y mejorar la prestación de los servicios esenciales, especialmente en materia de sanidad, educación y dependencia, aunque "respetando" en todo momento las competencias y la autonomía de cada administración. MÁS RECURSOS PARA LAS CC.AA Además, quieren que se dote de los recursos financieros "suficientes y adecuados" a las administraciones territoriales para que estas puedan ejercer sus competencias y garantizar la prestación de los servicios con equidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Por último, desde el PP, reclaman a los de Pedro Sánchez que fomenten la participación y la implicación de la ciudadanía, los agentes sociales y los sectores económicos en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que afectan a los servicios esenciales, especialmente promoviendo la cultura de la solidaridad interregional y el sentido de pertenencia a España.