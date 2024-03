Carrizosa acusa al PSC de revivir a un "Puigdemont acorralado" y hacer ver que no es cosa suya

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha acusado este sábado a los socialistas de revivir a un "Puigdemont acorralado" con la Ley de Amnistía y luego hacer ver que no es cosa suya, a las puertas de la campaña electoral del 12M. "Han revivido a un Puigdemont acorralado. ¿Y ahora quieren hacer ver que eso no es cosa suya?", ha escrito en una publicación en X recogida por Europa Press, en referencia al candidato del PSC, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha culpado al PSC de "doble traición": de engañar en los comicios generales y de volver a hacerlo en las autonómicas. "Han amnistiado al separatismo golpista y negocian el referéndum", ha añadido Carrizosa, algo que cree que los socialistas esconderán porque la mayoría de sus votantes está en contra. Carrizosa ha reivindicado el voto a Cs como el "único voto leal a Cataluña", ya que no traiciona ni engaña, ha asegurado.