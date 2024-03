De Andrés (PP) dice que PNV y EH Bildu son "la misma oferta" que "está llevando a un declive al País Vasco"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha afirmado que PNV y EH Bildu son "la misma oferta" que "ya se ha demostrado que no es la eficaz y que nos está llevando a un declive en el País Vasco. En declaraciones realizadas en Bakio (Bizkaia), De Andrés ha alertado de que se está planteando a la ciudadanía vasca, de cara a las elecciones del 21 de abril, una "falsa dicotomía" entre PNV y EH Bildu, que "resulta que son dos partidos que el uno se ha ofrecido al otro para gobernar juntos, con lo cual realmente no son dos ofertas distintas; es una misma oferta". En su opinión, Euskadi es "mucho más que eso y es mucho más que planteamientos como los de PNV y EH Bildu que lo resuelven todo con el dinero del contribuyente, y gastando y gastando más dinero público". "Creo que hay alternativas clarísimamente a esta fórmula que ya se ha demostrado que no es la eficaz y que nos está llevando a un declive en el País Vasco", ha manifestado en alusión al PP.