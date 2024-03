El BNG urge al Gobierno a garantizar el uso de la lengua gallega en la UNED

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas para que el Gobierno central impulse las medidas necesarias para garantizar que el alumnado de la UNED pueda realizar sus exámenes en la lengua oficial de su territorio distinta del español. "Los recientes suspensos del alumnado únicamente por usar el gallego, no pueden volver a producirse y el Ministerio de Universidades debe actuar para garantizar que, en cumplimiento con la ley, el alumnado pueda usar la lengua oficial de su elección", ha denunciado Rego. Según ha informado el BNG, hubo alumnado de la UNED que, por responder su examen en gallego en un centro de Galicia, "suspendió con el único argumento" del profesor responsable, durante la revisión, que el equipo docente "no tiene competencia ni instrumentos" para evaluar una prueba redactada en un idioma diferente al castellano y que, en consecuencia, "no tiene la obligación de corregirlo". "No podemos entender que continúe suspendiendo al alumnado por escribir en gallego en Galicia. La UNED, como universidad pública, debería promover y respectar la oficialidad del gallego", ha señalado Rego. Sobre todo, cuando en los propios estatutos de la universidad asume como "misiones fundamentales" la "inserción y coordinación" entre los diferentes centros asociados de cada una de las comunidades autónomas, así como "el apoyo a las lenguas y culturas de España" y colaborará con las Administraciones autonómicas para "la difusión de la lengua, la cultura y el mejor servicio a los ciudadanos en educación superior". En el reglamento de las pruebas presenciales de la UNED aprobadas por el consejo de gobierno, ha explicado Rego, "no se prohíbe, en ningún caso", la realización de las pruebas en las lenguas oficiales diferentes del español. "Incluso, la ley establece que los profesores y el alumnado del nivel universitario tienen el derecho a usar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de su preferencia", ha reivindicado el diputado del BNG.