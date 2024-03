Enrique Santiago afirma que un referéndum de autodeterminación no es legal pero no ve problema en una consulta ciudadana

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha afirmado que un referéndum de autodeterminación, como reclaman Junts y ERC, no cabe en la constitución pero que, bajo su criterio, no tiene problema en que haya una consulta ciudadana si hay acuerdo y se ajusta a la legislación. "Todo lo que sea consultar a la ciudadanía conforme a las normas establecidas, siempre es bueno. Yo creo que los gobernantes no pueden tener miedo a la voz de la ciudadanía", ha trasladado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. Para Santiago, ha contrapuesto que la cuestión de las consultas ahora se "dramatiza" pero son frecuentes y se despliegan en España para diversos asuntos, como decidir sobre "nombres de pueblos o fusiones entre localidades". "Yo, desde luego, siempre y cuando se haga conforme a los procedimientos no hay ningún problema en que se realicen consultas ciudadanas, que es una práctica habitual en muchos países europeos", ha enfatizado. Cuestionado al respecto sobre si cabe un referéndum de independencia que fuera legal, el dirigente de IU ha respondido que, de acuerdo a la legislación actual, es "evidente que no" aunque piensa que sí cabe la posibilidad de preguntar a la ciudadanía "cuál es su voluntad de permanencia o no permanencia". "Pero desde luego un referéndum de independencia, así formulado a fecha de hoy con nuestro modelo constitucional no cabe", ha enfatizado Santiago, quien además ha precisado que un referéndum "nunca es una norma vinculante, salvo para la reforma constitucional".