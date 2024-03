La ministra de Inclusión sobre la ley de amnistía: "Es una buena ley, fuera de España lo han reconocido"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha considerado hoy, ante la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, que "todos los avances no tendrían sentido sin convivencia" y, por eso, se trata de una "buena ley". Saiz se ha trasladado a Logroño para recoger el premio Alicia Izaguirre, entregado por el PSOE de La Rioja, por su contribución al feminismo. Momentos antes del acto, en declaraciones a los medios de comunicación, y preguntada por la ley de amnistía, ha visto: "Todos los avances en igualdad, en brecha de género, los avances económicos, no tendrían ningún sentido si no fortaleciéramos también la pata de la convivencia". Se ha referido a la Comisión de Venecia para manifestar que "fuera de nuestro país, de España, han entendido perfectamente que es necesaria la convivencia". Así, ha visto, es "una buena ley, fuera lo han reconocido, no supone ni ruptura de igualdad, ni separación de poderes, lo han entendido fuera, así lo avala la Comisión de Venecia". Preguntada acerca de si va en línea con la reconciliación con la independencia de Cataluña ha visto que "lo que va en línea con la reconciliación es trabajar perfectamente en la convivencia, porque no hay avances sociales sin convivencia". "Eso lo sabemos bien los socialistas, que estamos siempre trabajando en la convivencia, sin movernos, trabajando por la reconciliación y, desde luego, por la convivencia, porque es un pilar fundamental", ha aseverado. Con respecto a las declaraciones del líder de Junts, de Carles Puigdemont, que ha dicho que lo siguiente es la autodeterminación, ha preferido "no entrar a valorar las declaraciones ni los quehaceres de otras formaciones políticas". RESULTADOS EN CATALUÑA Preguntada por cómo va a afectar la ley de amnistía al resultado del PSC en Cataluña, ha empezado por entender que "para ser un buen gobierno hay que saber hacer un buen trabajo en la oposición". "Tenemos, el Partido Socialista en Cataluña, el mejor candidato, Salvador Illa, que ha estado trabajando de manera intensa, con ilusión y fuerza, con un proyecto para Cataluña", ha dicho. También lo ha hecho, ha añadido, con el "conocimiento de las necesidades de los catalanes y catalanas". Por eso, se ha mostrado "absolutamente convencida" de que tendrá un "buen resultado", dado que "viene precedido de un importante trabajo y de saber hacer una oposición a la altura de lo que necesitan los ciudadanos catalanes".