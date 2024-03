Los ilustradores piden medidas para que la IA generativa deje de "robar" sus obras

Pamplona, 14 mar (EFE).- La ilustradora vizcaína Elisabeth Pérez, secretaria de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), ha pedido que se adopten medidas para que la inteligencia artificial generativa deje de "robar" las obras de millones de artistas de todo el mundo para crear sus imágenes.

Pérez, educadora en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ha comentado a EFE en el XXVI Congreso Nacional de Librerías que se celebra en Pamplona que las buenas prácticas que se está intentando redactar sobre la IA generativa "son muy livianas porque muchas parten del desconocimiento de cómo funciona" esta tecnología.

Al no estar reguladas las inteligencias artificiales, sobre todo las generativas, ha dicho, se está produciendo una vulneración de derechos y una infracción de las leyes internacionales de propiedad intelectual y ante eso "no hay defensa posible". Mientras no estén reguladas estas tecnologías, ha apuntado, la recomendación es "no utilizarlas".

Pérez ha explicado que las asociaciones profesionales están intentando sensibilizar sobre este problema, al igual que con la piratería "se concienció de que no era algo positivo, que eso no se tenía que hacer, que era perjudicial para la cultura".

La ilustradora ha asegurado que los profesionales de este ámbito no tienen miedo a perder su trabajo, ya que, "aun siendo muy precarios", lo que les mueve es el proceso creativo.

Y con la IA "no hay proceso creativo", porque, al hacerle una petición concreta, "se genera automáticamente una imagen a través de imágenes de compañeros y compañeras que ni se van a enterar".

"No es que peligre nuestra profesión, lleva peligrando toda la vida, llevamos en precario muchísimas décadas", ha reconocido Pérez, quien ha comentado que "no es una cuestión de miedos", porque lo que produce una IA "no es una obra".

La artista vizcaína ha denunciado que las IA generativas son entrenadas por las empresas con datos que extraen de las obras de los ilustradores: "Van robando de internet, no solo de redes sociales, sino de nuestras propias páginas privadas, personales o de los libros electrónicos de las editoriales, hasta informes médicos, o sea, una cosa loca".

"Ya ha robado millones de imágenes de todos mis compañeros, yo incluida", ha lamentado.

Por ello, ha pedido que las instituciones no financien con dinero público la IA generativa ni la utilicen, ya que "esto no es modernidad ni futuro, es más, está basado en el pasado, porque solo roba cosas ya publicadas previamente, no hay evolución".

"Lo que queremos es que se respete nuestro trabajo y que se respeten las leyes que nos protegen, las pocas que tenemos, que no tenemos tantas", ha resaltado. EFE

