Azcón dice que "la inmigración ordenada significa la solución a muchos problemas" en el mercado de trabajo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que "la inmigración ordenada significa para comunidades autónomas como Aragón la solución a muchos problemas" en el mercado de trabajo. Antes de que, esta tarde, se reúna la comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad PP-VOX, Jorge Azcón ha señalado que VOX ha solicitado celebrar esta reunión para tratar "temas específicos" como la inmigración y que el PP les va a explicar qué está haciendo la comunidad autónoma a este respecto. "Cuando hablamos de inmigración tenemos que hablar con muchísima responsabilidad", ha expuesto Azcón, añadiendo que "la inmigración es importantísima en nuestra comunidad autónoma, hoy ya es importantísima y lo va a tener que seguir siendo en el futuro". "Aragón es una comunidad autónoma que necesita que vengan inmigrantes", ha aseverado el presidente de la Comunidad Autónoma, enfatizando: "Queremos que vengan de forma ordenada, con la mayor formación posible y a hacer lo que en su mayoría hacen, que es aportar a la sociedad aragonesa y a la sociedad española". El jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que "la inmigración aporta, en general, a nuestra sociedad muchísimo", haciendo hincapié en que "hay inmigrantes que crean problemas, pero la inmigración no crea problemas". COLABORACIÓN "Aragón va a seguir siendo una comunidad autónoma ejemplar a la hora de cumplir con las competencias y sobre todo con las obligaciones que tiene en lo que se refiere a inmigración", ha aseverado. "La política de inmigración depende fundamentalmente del Gobierno de España y de la Unión Europea, hay problemas que no nos competen a la comunidad autónoma, pero lo que de nosotros depende lo vamos a seguir haciendo", ha zanjado. Asimismo, Jorge Azcón ha dejado claro que la relación con VOX en el Gobierno "es de colaboración" y que "la filosofía del Gobierno tiene que ver con solucionar problemas a los aragoneses y no con creárselos", de manera que "lo que nos une a VOX y el PP en el Gobierno es querer hacer las cosas mejor, solucionar problemas heredados o los nuevos que vayan a surgir".