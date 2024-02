El interés por el olimpismo se dispara en España, líder mundial en investigación

Natalia Arriaga

Madrid, 3 feb (EFE).- En ningún otro país del mundo interesa el olimpismo como en España: así se desprende de la cifra sin igual, doce, de Centros de Estudios e Investigación Olímpica (CEIO) acreditados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en otras tantas universidades españolas, que suponen el 17 % de los que hay en todo el planeta.

El CEIO de la Universidad de Granada acaba de unirse a esta red de centros que promueven "la enseñanza, la investigación, las publicaciones y las conferencias sobre el Movimiento Olímpico, el Olimpismo y los Juegos Olímpicos desde la perspectiva de las Humanidades o de las Ciencias Sociales", según definición del COI, que concede, revisa y renueva las credenciales.

Hay casi tantos centros solo en España como en el resto de Europa, 15. En el mundo hay un total de 69. Los países que le siguen numéricamente son Colombia, con 10 centros, y China, con nueve.

Las universidades de Girona, Alfonso X el Sabio, Alicante, Deusto, Europea de Madrid, A Coruña, Autónoma de Madrid, Católica de Murcia, Extremadura, Vigo, Autónoma de Barcelona y Granada son las que forman parte del grupo, en el que la membresía no se regala: los requisitos son exigentes y deben renovarse cada dos años.

¿Por qué ese interés en España?

La exatleta María José Martínez Patiño, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y directora del Centro de Estudios e Investigación Olímpica de la Universidad de Vigo desde 2007, lo atribuye a dos razones.

"En primer lugar", señaló, "al gran impulso de Conrado Durántez durante décadas".

El considerado 'sabio del olimpismo', fundador de la Real Academia Olímpica Española (RAOE) y presidente entre 1968 y 2022, hizo una enorme labor divulgadora y académica. La semilla creció en las universidades.

La RAOE está presidida ahora por Raúl Chapado, también presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que ha dado continuidad al trabajo de Durántez.

Pero, además, apuntó Martínez Patiño, "la universidad española es tremendamente eficaz y competitiva" y su modo de hacer encaja como un guante en los requerimientos del COI.

"El COI pide un camino que nosotros ya sabíamos hacer. Ya en los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en otras áreas de conocimiento se hablaba de olimpismo, Movimiento Olímpico, Juegos Olímpicos, Comité Olímpico Internacional... Solo había que acreditarlo. Y se han abierto nuevas vías con los Máster y con los doctorados. Recientemente en la Universidad de Alicante se ha creado un doctorado en el que hay una línea de investigación sobre Olimpismo, Movimiento Olímpico y Valores Olímpicos. Estas son las cosas que claramente son eficaces", dijo.

Las tesis doctorales, los trabajos de fin de grado y de máster dan lugar a artículos que se publican en revistas científicas y que han generado "un corpus académico y de conocimiento de las universidades españolas a nivel mundial muy importante".

"Y nosotros estamos liderando eso", subrayó la exatleta, que coordina los Centros de Estudios e Investigación Olímpica de todas las universidades españolas.

Martínez Patiño sostiene que el Movimiento olímpico abarca un espectro tan amplio que "no hay facultad en España que pueda dar la espalda a lo que significa".

"Son temas muy transversales: relaciones internacionales, derecho deportivo, dopaje, organización de Juegos... Todas las universidades españolas están capacitadas para tener un Centro de Estudios Olímpicos", afirmó.

Con todo, el signo de los tiempos marca la evolución de los temas de interés y el COI traza asimismo unas líneas de estrategia. Una de las labores de la Real Academia Olímpica Española, dijo Martínez Patiño, que pertenece a ella, es darlas a conocer.

"Los deportistas retirados, los temas de acoso, siempre el dopaje, la inclusión y la diversidad, la salud mental, los temas trans" son los asuntos que ahora demandan más atención, indicó.

"En el deporte debemos ser sensibles a todos ellos. Algunos son incómodos, pero hay que abrirles la puerta para buscar soluciones", dijo la investigadora, que mencionó la creación de una Comisión de Inclusión y Diversidad en la RFEA como un ejemplo para otros organismos y otras federaciones nacionales e internacionales. Ella misma colabora con el COI y con el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en este ámbito.

La Biblioteca Olímpica Mundial es el receptáculo de todas las investigaciones y un lugar de consulta obligado para los investigadores del deporte.

Pese al liderazgo español en Centros de Estudios e Investigación Olímpica, aún quedan tareas pendientes.

"Lamentablemente no estamos liderando los proyectos de investigación del COI porque luego no se valoran en nuestro país", anotó Martínez Patiño. Y el motivo también lo ve claro: "No hay retorno" para los investigadores. "No se valora adecuadamente la investigación en este ámbito ni el trabajo de excelencia que se hace en las universidades acreditadas", afirmó. EFE

