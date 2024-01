Abascal resta importancia a las salidas y al cambio de caras en Vox y lo atribuye a la "naturalidad"

08/01/2024 El líder de VOX, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, en la Sede del partido, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, el presidente de Vox, ha anunciado la convocatoria de la Asamblea Nacional del partido para elegir la nueva dirección el próximo 27 de enero, a la que se presentará a la reelección, y ya ha anticipado que habrá cambios. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves las salidas y los cambios de caras visibles de su formación a "procesos naturales" en las organizaciones, y cree que estas transformaciones son "buenas". Vox ha perdido en los últimos meses a dirigentes destacados a nivel nacional, como Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. La última ha sido la portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Javier Ortega Smith, Carla Toscano, que este jueves ha renunciado a su acta de diputada en el Congreso, aunque mantiene sus funciones en el consistorio. Abascal, requerido sobre este asunto en una entrevista concedida a El Toro TV, recogida por Europa Press, ha rebajado la magnitud de estos cambios y de los que ya anticipó que se producirán en la Ejecutiva de Vox por la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 27 de enero. "Es un proceso natural y bueno en todas las organizaciones y hay que afrontarlo con normalidad", ha señalado el líder de Vox, que ha querido dejar claro que, aunque haya personas que ya no están, el partido "sigue defendiendo las mismas cosas". RESOLVER YA LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LA EJECUTIVA Abascal también se ha referido al congreso interno de Vox, inicialmente previsto para marzo y en el que previsiblemente revalidará su liderazgo sin oposición. El líder del partido ha achacado el adelanto de la fecha a la pretensión de tener "resueltos" los cambios en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de los procesos electorales que tendrán lugar en el primer semestre de 2024 --elecciones en Galicia, País Vasco y al Parlamento Europeo--, pero no ha entrado en detalles. "Creo que era oportuno resolver todo el relevo en Vox para afrontar una situación muy grave para España, no sólo este año sino para los próximos cuatro años y yo quiero afrontar las elecciones como candidato a revalidar la Presidencia de Vox no en precario, no alargando procesos congresuales, sino sometiéndome ya al veredicto de los afiliados y volviendo a pedir su confianza", ha sostenido.