CEP critica que el jefe de Policía en Navarra vea un "privilegio" mantener días de permiso por la lucha contra ETA

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado que el jefe de la Policía Nacional en Navarra haya calificado de "privilegio extemporáneo" y "agravio comparativo" los días de permisos adicionales que mantienen agentes de este cuerpo y de la Guardia Civil heredado por la lucha contra la banda terrorista ETA, por lo que pide que este mando sea "desautorizado" por el Ministerio del Interior. En un comunicado, la CEP explica que plantearon no detraer efectivos de unidades de investigación para realizar labores de prevención de la delincuencia durante las fiestas navideñas y que la contestación del jefe superior en Navarra, José María Borja Moreno, ha sido "arremeter contra los días adicionales de permiso que tienen los policías nacionales y guardias civiles destinados en País Vasco y Navarra". El sindicato, que cifra en 3.600 los efectivos de Policía y Guardia Civil que tienen este derecho, censura al jefe de la Policía en Navarra por plantear como "gravoso el mantenimiento del mes adicional de permiso para los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en País Vasco y la Comunidad Foral", asegurando que su desaparición "sería deseable y de justicia". SIGUE LA PRESIÓN SOCIAL En este sentido, aluden a un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad en marzo de 2022 que recogió que, tras el fin de ETA, seguía existiendo una "presión social" en Navarra por sectores no desvinculados de los entornos terroristas, recordando la celebración de campañas como 'Alde Hemendik' (Fuera de Aquí), en la que se pide la expulsión de los agentes de Policía y Guardia Civil. La CEP también cuestiona que se plantee esto coincidiendo con la llegada a la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona de EH Bildu, "formación en la que todavía hay sectores que se niegan a condenar la actividad terrorista de ETA o que se situaron en su momento en el entorno político que la cobijaba". Estos días adicionales, explican desde CEP, están "vinculados" a la labor policial contra ETA, que anunció el fin de su actividad terrorista en octubre de 2011 y su disolución en 2018, y también "al acoso y señalamiento del independentismo radical". Según CEP, el mando calificó estos días de "privilegio extemporáneo" y de "agravio comparativo" al menos desde 2010, el año en el que ETA cometió su último asesinato, el del gendarme francés Jean Serge Nérin cerca de París. El permiso, concluye CEP, fue aprobado por el Consejo de Ministros en 1980 y, desde entonces, "no han sido cuestionados públicamente por ningún mando policial", a excepción del jefe de la Policía en Navarra, lo que ven "extremadamente grave" y merecedor de ser "desautorizado de inmediato por el Ministerio del Interior".