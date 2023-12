María José Rivas, de perder la voz a ser nominada al Goya a la mejor canción

Barcelona, 14 dic (EFE).- A María José Rivas Hinojosa la operaron de las cuerdas vocales y le dijeron que nunca volvería a cantar, pero hoy esta mujer de 66 años está nominada al Goya a la Mejor Canción Original. "Me presenté para un papel y no para cantar el tema, porque no tenía voz".

En una entrevista con EFE, Rivas comparte que le encanta el tango 'La gallinita', compuesto por Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran para la película 'La imatge permanent', de Laura Ferrés, y nominado a los Goya. "Es preciosa", confiesa.

María José Rivas, de origen cordobés, empezó a cantar a raíz de que algunos de los artistas que contrataba para que actuaran en el tablao que ella misma había montado no se presentaban.

"Tiré mano de un guitarrista vecino mío y así empecé a cantar, para mí y para mi negocio", recuerda, aunque su cante tuvo éxito más allá del tablao: "A la gente le gustaba y a veces me lo pedían".

Así estuvo años, hasta que le empezó a fallar la voz y le comunicaron que debía operarse porque tenía pólipos en la garganta, una intervención que al principio rechazó por miedo a perder la voz, pero que acabó realizando.

No recuperó la voz hasta tres meses después, pero asegura: "Ya no pude cantar nunca más".

Fue un momento que recuerda con gran tristeza y frustración, que la llevó a cerrar el tablao.

Las primeras pruebas que hizo para 'La imatge permanent' fueron para ser actriz principal, pero en la entrevista que hizo con la directora, Laura Ferrés, escucharon cómo cantaba y decidieron que pondría voz a esta canción, algo que Rivas recibió sorprendida: "Pero si yo tengo la voz rota", dijo.

Ese mismo pensamiento es el que le vino a la cabeza cuando Fernando Moresi le comunicó que estaban nominados para los Goya, noticia que no se acabó de creer hasta que le pidió a su hija que lo comprobase en internet.

"Todavía se me pone la piel de gallina", confiesa entre risas y nervios, a lo que añade que si gana el premio "voy a darme unas pataítas por bulería, que me va a sentar muy bien".

"Soy mayor y esto al final de mi vida es un sueño, es ponerle la guinda al pastel", concluye.

'La gallinita' es una de las cinco canciones que optan al Goya a la Mejor Canción Original, al que también están nominados Rigoberta Bandini, Vetusta Morla y Valeria Castro, Xoel López y Marina Herlop. EFE

