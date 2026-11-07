Más de 200 migrantes llegan a la isla de El Hierro (España) en una embarcación precaria

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Valverde (España), 7 nov (EFE).- Más de 200 migrantes llegaron a El Hierro, en las islas Canarias (España), la pasada medianoche, y esta mañana se dirigen a esta misma isla del Atlántico otras dos embarcaciones precarias con un número todavía no contabilizado de personas a bordo.

La embarcación que llegó a El Hierro la pasada medianoche con 205 personas a bordo fue localizada por Salvamento Marítimo a unas 12 millas de la costa y escoltada por este servicio y por la Guardia Civil hasta el muelle.

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Fuentes de Salvamento Marítimo detallaron a EFE que los otros dos cayucos localizados esta mañana en aguas próximas a El Hierro -situada frente a las costas de África, en el Océano Atlántico- a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) también están siendo escoltados hacia el puerto.

Además de estas asistencias, hay una tercera en curso a unas 50 millas de Lanzarote, también en Canarias, detallan las fuentes del organismo público.

Sin contar con estos últimos cayucos, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos. EFE

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