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El precio de la luz en España para este sábado

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este sábado 7 de noviembre.

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Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 232.58 euros por megavatio hora parahoy, según los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que el precio máximo del servicio eléctrico será de 285.68 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa más barato de la energía eléctrica en el país llegará a los 171.03 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este sábado 7 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 254.22 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 237.59 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 236.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 229.76 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 226.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 236.63 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 248.64 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 248.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 238.67 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 204.4 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 191.63 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 175.19 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 171.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 172.15 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 188.63 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 216.4 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 260.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 277.72 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 275.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 277.61 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 285.68 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 263.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 238.65 euros por megavatio hora.

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