El holandés Knot aventaja al español De Cos en la sucesión de Lagarde en el BCE, según un sondeo

La encuesta reciente realizada entre economistas e incluida por Bloomberg subraya el impacto que puede tener la reciente designación del croata Boris Vujcic como próximo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), una decisión que marca el inicio de una reestructuración notable en la cúpula del instituto emisor de la eurozona. Este movimiento abre espacio para figuras del norte y sur del continente en la competencia por la presidencia del BCE tras la conclusión del mandato de Christine Lagarde, previsto para el 31 de octubre de 2027.

Según publicó Bloomberg, Klaas Knot, quien lideró el Banco de los Países Bajos hasta el año pasado y es conocido como uno de los miembros más estrictos del Consejo de Gobierno del BCE, encabeza la lista de preferencias de los economistas para suceder a Lagarde. Pablo Hernández de Cos, expresidente del Banco de España, figura como el segundo candidato más popular. El tercer nombre más citado es el de Joachim Nagel, actual responsable del Bundesbank en Alemania, uno de los bancos centrales nacionales con mayor peso en la eurozona.

De acuerdo con la información difundida por Bloomberg, la encuesta también consultó sobre las cualidades que los economistas consideran más relevantes en el perfil del próximo presidente del BCE. Los participantes señalaron como fundamentales la formación en Economía y la experiencia previa en un banco central, aunque también se valoran positivamente otros factores como la trayectoria en entornos financieros o experiencia en cargos públicos y organismos europeos. Por otra parte, la variable de género, que en anteriores ocasiones tuvo un papel en la selección, resulta en esta oportunidad menos relevante, según el sondeo.

El medio Bloomberg detalló que, aunque entre los tres favoritos para el puesto de Lagarde no figura Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, esta economista alemana es considerada por un amplio sector de encuestados como la más capacitada técnica y profesionalmente para asumir la presidencia de la autoridad monetaria, superando en esta dimensión tanto a De Cos como a Knot. No obstante, su candidatura enfrenta posibles obstáculos legales relacionados con los criterios internos de la institución, que impiden la renovación de mandatos en el Comité Ejecutivo, lo que complicaría un ascenso directo a la máxima responsabilidad.

Entre los posibles candidatos alternativos señalados por Bloomberg se encuentran François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, y Fabio Panetta de Italia, ambos representantes de países que ya han ocupado la presidencia del BCE en otras épocas. También aparece el nombre del finlandés Olli Rehn, quien finalizó en segundo lugar en la última selección para la vicepresidencia. Por detrás en las quinielas, según la encuesta recogida por Bloomberg, se encuentran opciones como la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, y Jörg Kukies, quien ocupó el cargo de ministro de Finanzas interino de Alemania.

Bloomberg recordó que, en el pasado, otras proyecciones sobre la sucesión a la presidencia del BCE han contado con cambios inesperados, mencionando las palabras del actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. De Guindos, cuyo mandato termina el 31 de mayo, afirmó en enero que es "muy prematuro" hablar sobre la sucesión de Lagarde, advirtiendo que restan casi dos años de gestión y que durante ese tiempo pueden surgir factores nuevos. Según sus declaraciones recogidas por Bloomberg, "empiezo a ver quinielas ... cuál es el favorito. Yo creo que al final hay que tener en cuenta lo que pasó con la elección de Lagarde. Cuando llegó la sustitución de Draghi, Lagarde no estaba en las quinielas". De Guindos añadió que este proceso de elección está determinado por equilibrios de diversa índole y por la ocupación de otros puestos directivos en la estructura del BCE.

Los datos de la encuesta de Bloomberg sitúan a Knot y De Cos como los nombres más relevantes para el futuro de la política monetaria europea, reforzados por evaluaciones previas que también los posicionaban como favoritos. Un sondeo anterior, efectuado por Financial Times, colocó a De Cos como el aspirante con mayor probabilidad de acceder a la presidencia, seguido de cerca por Knot. Ambos han recibido reconocimientos públicos por parte de la actual presidenta Lagarde, quien destacó la capacidad de integración de Knot y elogió el perfil técnico y colaborativo de De Cos.

La reorganización en el directorio del BCE implicará la renovación de cuatro de sus seis miembros entre 2026 y 2027, lo que genera expectativas sobre la composición futura de la institución. Esta coyuntura coincide con la llegada al Comité Ejecutivo de Vujcic, el primer representante del este de Europa en ocupar un cargo de tal responsabilidad dentro del BCE, según detalló Bloomberg, lo que podría influir en la distribución geográfica y política de los próximos nombramientos directivos.

Las tradiciones y equilibrios de poder dentro del BCE, especialmente la alternancia regional entre los principales puestos, han sido un factor recurrente en las discusiones internas. De acuerdo con Bloomberg, esto mantiene abiertas las opciones tanto para candidatos del norte como del sur de la eurozona en la próxima elección de la presidencia.

La candidatura de Schnabel, aunque respaldada en términos de preparación y prestigio profesional, podría enfrentarse a restricciones legales vinculadas a la normativa interna de la institución. Según la interpretación difundida por Bloomberg, los nombramientos en el Comité Ejecutivo no admiten renovación, lo que limitaría las posibilidades de que Schnabel ascienda a la presidencia sin una etapa intermedia fuera del órgano ejecutivo.

De acuerdo con las costumbres de renovaciones y representación regional, la reciente incorporación de Vujcic agrega otra capa de complejidad a las apuestas por la sucesión de Lagarde. Esta circunstancia refleja un cambio en el panorama tradicional, donde los altos cargos se repartían, hasta ahora, principalmente entre los países más grandes y occidentales del bloque.

El medio Bloomberg incluyó valoraciones de los propios encuestados sobre las habilidades personales de los principales aspirantes. Lagarde, consultada sobre los perfiles de los candidatos, señaló que Knot destaca por su capacidad de “integrar a la gente, una habilidad poco común y muy necesaria”, mientras que describió a De Cos como un “excelente compañero de equipo” y un “economista muy meticuloso”. Respecto a Schnabel, la presidenta del BCE afirmó a finales de 2025 que existen “muchos candidatos muy buenos, e Isabel es una de ellos”.

En conclusión, la encuesta publicada por Bloomberg muestra que la carrera para la presidencia del BCE aún se encuentra en una fase inicial, marcada por la reciente reorganización institucional y por el proceso complejo de equilibrios entre tradición, experiencia profesional y representación regional en el seno del instituto emisor. Los nombres de Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos destacan en este contexto, mientras que otros perfiles como Schnabel, Nagel, Villeroy de Galhau, Panetta y Rehn también figuran en el amplio espectro de posibilidades a seguir.