Identifican a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo: entre ellos todas las víctimas españolas, salvo dos ciudadanos de Francia y Portugal

Accidente ferroviario de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Tres días después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), los equipos forenses continúan avanzando a contrarreloj en el proceso de filiación. El Centro de Integración de Datos (CID) ha confirmado este sábado que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas, entre las que se encuentran las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras: una ciudadana francesa y otra de origen portugués. Por el momento, el balance total y provisional de víctimas mortales registradas se mantiene en 69.

Las autoridades prevén concluir la identificación de las 13 víctimas restantes “en las próximas horas”. Según ha detallado el CID —órgano constituido tras activarse el Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica ante sucesos con víctimas múltiples—, estas labores dependen de los cauces de cooperación internacional, ya que la totalidad de los cuerpos pendientes corresponden a ciudadanos foráneos.

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En este sentido, continúan activas 13 denuncias por desaparición de extranjeros vinculadas al siniestro: cuatro procedentes de Estados Unidos, dos de Australia, dos de Japón, una de Argentina, una de Canadá, una de México, una de la República Checa y una de Túnez.

Accidente ferroviario de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Hasta la fecha, la mayor parte de las confirmaciones —52 en total— se han efectuado mediante el cotejo de huellas dactilares a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mientras que las cuatro restantes se han resuelto a través de pruebas de ADN.

El organismo ya ha notificado la identificación a las familias de 51 de las víctimas (33 hombres y 18 mujeres) y prevé comunicar las cinco restantes con la mayor celeridad. Según recuerda el protocolo, este paso debe realizarse siempre en persona antes de reflejar el dato en la estadística oficial. Hasta la fecha, 36 cuerpos han sido ya entregados a sus allegados.

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Un operativo sin descanso con más de 60 especialistas

Los exámenes forenses se desarrollan de manera ininterrumpida desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, en un operativo donde prima el máximo rigor científico. El despliegue reúne a más de 60 profesionales coordinados sobre el terreno.

Muchos vecinos se han quedado a las puertas de la iglesia parroquial porque no cabían en el interior, y ahí han recibido la comunión.

El equipo médico está integrado por forenses de las sedes de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), con el refuerzo de dos asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Junto a ellos operan seis técnicos de autopsia (tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara) y nueve facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, centrados en el análisis de las muestras biológicas post mortem.

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La Guardia Civil mantiene desplegados a 27 efectivos del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, encargados del levantamiento dactiloscópico y del cruce genético con las muestras aportadas por familiares de desaparecidos, según recoge Europa Press. El dispositivo se complementa con un equipo de atención psicológica integrado por cuatro especialistas —tres del instituto toledano y una de Órganos con Jurisdicción Estatal— y el soporte logístico de la Unidad Militar de Emergencias (UME).