Rusia veta en el Consejo de Seguridad la propuesta de resolución de EEUU sobre el Sáhara Occidental

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Rusia ha ejercido su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad para vetar la propuesta de resolución de Estados Unidos sobre la prórroga del despliegue de la misión de la ONU (MINURSO) en el Sáhara Occidental.

El Frente Polisario, expresión política de la autodeterminación saharaui, había condenado sin paliativos la propuesta norteamericana por considerar que el texto entero se plegaba por completo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, un proyecto que los saharauis consideran intolerable por asfixiar sus reivindicaciones históricas. En las últimas horas, Moscú ha presentado su propia resolución, que omite cualquier referencia al plan de autonomía y aboga, en cambio, por una "solución justa, duradera y mutuamente aceptable conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación". El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha confirmado que vetará la propuesta rusa.

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