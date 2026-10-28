Tensión máxima entre Omar Montes y Rocío Muñoz en los juzgados: “Me va a meter preso una persona que conozco de dos veces”

La situación judicial de Omar Montes. (Europa Press)

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El ambiente en los juzgados de Madrid se cortaba con cuchillo este martes durante el esperado cara a cara entre Omar Montes y Rocío Muñoz Martín. Tras meses de fuego cruzado en platós y redes sociales, el artista de Pan Bendito y la enfermera estética volvían a cruzar sus caminos con motivo de un acto de conciliación previo al juicio. La cita respondía a la querella interpuesta por el cantante contra ella por presuntas injurias, calumnias y una supuesta vulneración de su derecho al honor, por la que le reclama 500.000 euros tras atribuirle públicamente la paternidad de su hijo recién nacido, Diego Matteo.

El encuentro, sin embargo, no sirvió para tender puentes, sino para certificar una ruptura total que terminará resolviéndose por la vía penal. Lejos de acercar posturas, la reunión concluyó sin avenencia alguna entre las partes. La empresaria no solo no dio marcha atrás en sus afirmaciones, sino que elevó el pulso anunciando su intención de responder por la vía legal reclamando dos millones de euros al cantante, al tiempo que prepara la inminente demanda para exigir judicialmente las pruebas de filiación del pequeño.

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La estampa a las puertas de la sede judicial reflejó a la perfección el abismo que los separa. Rocío Muñoz hizo su entrada escoltada por personal de seguridad privada mientras empujaba el carrito del recién nacido, haciendo gala de una llamativa tranquilidad frente a los micrófonos. A escasos metros, un Omar Montes visiblemente afectado trataba de mantener el tipo ante las cámaras, reconociendo el desgaste personal y familiar que le está provocando una historia que ya ha superado con creces los límites del espectáculo.

“Es como una persona que cruza por ahí”

La llegada de la enfermera estética acaparó de inmediato la atención mediática al presentarse arropada por un miembro de seguridad privada mientras empujaba el cochecito de su bebé. Lejos de mostrarse abrumada por la expectación, Muñoz justificó su llamativo dispositivo de protección con contundencia: “Ya dije que la seguridad la iba a llevar por el bebé y porque nunca se sabe con esta gente”. Consciente de las dudas en torno a su versión, defendió su postura asegurando que cuenta con el respaldo necesario para sostenerla en sala: “Tengo pruebas de todo. Yo desde el minuto uno estoy muy tranquila y así voy a seguir”.

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En el interior de la sala de vistas, la frialdad entre ambos fue absoluta pese a encontrarse con el pequeño presente en el mismo habitáculo. Preguntada a la salida sobre cómo había transcurrido ese reencuentro y si Omar había mostrado algún interés o intención de acercarse a mirar al bebé, la empresaria fue tajante: “No, pero no lo esperaba tampoco”.

De hecho, Rocío admitió que, de haberlo intentado, tampoco se lo habría permitido, describiendo con crudeza la indiferencia con la que vivió la presencia del artista a pocos metros de su hijo: “Es como una persona que cruza por ahí”. Una distancia insalvable que promete trasladarse ahora a los tribunales de familia con la presentación definitiva de su demanda: “La demanda de paternidad sale en breve, la enviamos en breve y ya en manos de la justicia”.

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El estallido de Omar Montes en los juzgados

En el lado opuesto, el cantante de música urbana no ocultó su enfado ni el dolor que le genera verse envuelto de forma continuada en acusaciones de semejante gravedad. Tras haber logrado semanas atrás el sobreseimiento y archivo de la denuncia por presuntas coacciones que Muñoz interpuso contra él, el de Pan Bendito lamentó tener que seguir acudiendo a las sedes judiciales: “Me va a meter preso una persona a la que conozco de dos veces. Yo vengo con mi mejor cara, vengo feliz, pero estoy destrozado”. Un malestar que justificó por el tono de las acusaciones vertidas sobre su persona: “Puedo hacer bromas, pero tanto como denunciarme o decir que he intentado secuestrar al niño con mis amigos en el hospital... Hombre, pues ya me jode”.

Omar Montes y su situación judicial. (Europa Press)

El cantante insistió en que lo que se ha estado diciendo en televisión son cosas “muy locas” pero con un trasfondo sumamente peligroso ante la opinión pública: “Que si amenazas de muerte, que si la persiguen, que si me quería casar con ella, que la esperaba a la salida de la clínica... De verdad, yo todas las noches rezo para que no le pase nada”.

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