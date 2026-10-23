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La Armada y Navantia se unen en el diseño de una fragata con capacidad antiaérea reforzada

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Armada y Navantia trabajan de forma conjunta en el diseño de una nueva fragata, que supone una evolución de la actual F110 pero con capacidades reforzadas de defensa aérea y antimisil, con el fin de extender la actual clase F110 "Bonifaz".

Los trabajos parten de los Requisitos del Estado Mayor (REM) establecidos por la Armada para el desarrollo de una futura capacidad en el marco de su documento Armada 2050 y toman como referencia el programa F110, actualmente en desarrollo, según han indicado en un comunicado.

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La futura configuración, denominada F110 IAMD (Integrated Air and Missile Defence), evolucionará esta plataforma para incrementar de forma sustancial sus capacidades de defensa antiaérea y antimisil, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad, las capacidades antisubmarinas y antisuperficie y la arquitectura digital que caracterizan a la nueva generación de fragatas.

El objetivo es disponer de una plataforma capaz de hacer frente de manera coordinada y simultánea a una amplia gama de amenazas aéreas y de misiles balísticos y de crucero, así como de asumir cometidos de defensa de área, escolta de unidades de alto valor y coordinación de la defensa aérea dentro de una agrupación naval.

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Asimismo, Navantia ha explicado que su mayor velocidad y autonomía facilitarán además su integración en despliegues prolongados y en operaciones combinadas de elevada exigencia.

Las futuras fragatas complementarán las capacidades de las cinco F110 actualmente en construcción y constituirán una evolución de esta familia orientada a reforzar la defensa antiaérea y antimisil de la flota.

Su configuración final se desarrollará en estrecha colaboración entre la Armada, el Ministerio de Defensa y Navantia, de acuerdo con los requisitos operativos y el correspondiente proceso de obtención, apunta la compañía pública.

El programa movilizará capacidades de ingeniería, integración de sistemas y apoyo al ciclo de vida, con la participación de la industria colaboradora, formada por más de 500 empresas de toda España, así como de centros tecnológicos y académicos.

Por otro lado, Navantia llevará a cabo este domingo en el astillero de San Fernando, Cádiz, la botadura de la corbeta "Neom" para la Marina Saudí. EFE

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