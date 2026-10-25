España

Comprueba los resultados del Quinigol del 25 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Con el Quinigol puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con el Quinigol puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso del Quinigol que celebró su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este 25 de octubre divulgados por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quinigol, solamente se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este lapso se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se degrade ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Resultados del Quinigol

1. Rayo V. 0 - 3 Elche Resultado 0 - M

2. Valencia 1 - 2 Villarreal Resultado 1 - 2

3. At. Madrid 1 - 0 Deportivo Resultado 1 - 0

4. Athletic Club 4 - 0 Getafe Resultado M - 0

5. R. Sociedad 2 - 1 Levante Resultado 2 - 1

6. Barcelona dom - 21:00 R. Madrid Resultado

Paso a paso: ¿Cómo ganar el Quinigol?

Los partidos de LaLiga definen a los ganadores del Quinigol (Reuters)
Los partidos de LaLiga definen a los ganadores del Quinigol (Reuters)

El primer paso para jugar al Quinigol es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

PUBLICIDAD

Luego debes de pronosticar el resultado de los seis partidos enlistados por el Quinigol.

Si no sabe de futbol y aun así quiere apostar, tiene la opción de llenar los resultados de manera aleatoria.

Tras llenar tu boleto, añade la apuesta a su carrito y finaliza la compra.

Para ganar el premio mayor de 155 mil euros de Quinigol necesitas acertar a los resultados de los seis partidos, sin embargo, puedes ganar desde los dos aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaQuinigol resultados fútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado notificó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

FC Barcelona - Real Madrid, el Clásico en directo: Camavinga hace una genialidad y le regala el 1-2 a Mbappé

La reflexión de Xavi sobre los insultos en el fútbol: “No veo a un panadero aguantando esto”

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto