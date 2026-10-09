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Feijóo acepta el 'cara a cara' propuesto por Mediaset con Sánchez y plantea celebrarlo el 16 de noviembre

08/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
08/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El Partido Popular ha anunciado hoy que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado el 'cara a cara' con Pedro Sánchez propuesto por Mediaset y ha planteado que se celebre el 16 de noviembre. También accede a debatir con todos los candidatos, propuesto por Mediaset, y propone el 26 de noviembre. Así se lo ha comunicado Miguel Tellado, director de campaña del PP, a los distintos grupos de comunicación mediante una carta enviada en la mañana de hoy.

Según un comunicado del Partido Popular, la campaña electoral de las elecciones generales es una "fantástica oportunidad para confrontar modelos entre la España que viene y la España que se va". Por ello, y ante la "imposibilidad" de atender las "innumerables propuestas de entrevistas y debates de medios de comunicación y de canales alternativos", ha aceptado dos debates y una entrevista en TVE.

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Así, señala que el PP acepta la "invitación concreta" de Mediaset de un 'cara a cara' con el presidente del Gobierno. A este respecto, recuerda que en 2023 se celebró el primer lunes de campaña. "Nos encaja organizarlo en los mismos términos. Por tanto, quedaría para el lunes 16 de noviembre", plantean los 'populares'.

El PP también proponer la celebración de un debate entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional. Se refiere a PP, PSOE, Vox y "quien quiera que se presente por parte de la extrema izquierda a las elecciones y que herede los planteamientos de Podemos e IU en 2015, Unidos Podemos en 2016, Unidas Podemos en 2019 y Sumar en 2023".

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El partido de Feijóo recuerda que existe una invitación por parte de Atresmedia para llevarlo a cabo y la aceptan además de proponer que se celebre lo más cerca posible del día de las votaciones, es decir, el 26 de noviembre, tres días antes de los comicios generales.

Además, el PP asegura que participará en un debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria. A este respecto, precisa que hay una propuesta por parte de RTVE para el lunes 23 de noviembre y también la aceptan.

En cuanto a las peticiones de entrevistas que han recibido de medios de comunicación de titularidad pública y que están reguladas por la Junta Electoral Central, precisan que "el candidato valorará su asistencia por respeto a la Corporación y a sus trabajadores".

Pero Feijóo pone una condición para asistir y es que esta entrevista se celebre en un espacio de producción propia y la realicen los "magníficos profesionales de la comunicación" que tiene el ente público y no una productora externa.

En este sentido, recuerda la "innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección de RTVE a las necesidades del presidente del Gobierno", y recuerda que la compañía no tiene directivos pensando en el interés general.

"Si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo, irá", recalca el PP, quiren recuerda además que el secretario general y director de campaña, Miguel Tellado, ya ha manifestado dicha postura a los grupos de comunicación mediante una carta enviada en la mañana de hoy.

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