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Ni pop ni clásica: este es el género de música que ayuda a relajarnos y favorece la regulación emocional

Un estudio ha encontrado una relación entre el alivio del estrés y este género musical

Una chica se queda dormida escuchando música (Magnific)
Una chica se queda dormida escuchando música (Magnific)
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En medio del ruido de las notificaciones, las prisas y las pantallas, basta a veces con ponerse unos auriculares para encontrar un poco de calma en la música. Una melodía suave, un ritmo imprevisible y la libertad de dejar vagar la mente pueden transformar unos minutos de tensión en una pausa reparadora. Esa experiencia cotidiana tiene ahora una posible explicación científica: escuchar jazz podría contribuir a regular las emociones y aliviar el estrés.

Así lo plantea un estudio publicado en la revista Acta Psychologica, elaborado por Yuhao Tian, de la Universidad Normal de Shenyang, y Xiaochen Zhang, del Instituto de Artes Visuales de Shanghái. La investigación, realizada con 300 adultos de entre 18 y 45 años de la provincia china de Guangdong, examinó cómo la escucha de jazz a través de plataformas digitales se relaciona con la actividad cerebral, las respuestas fisiológicas y el bienestar emocional.

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El equipo combinó cuestionarios, entrevistas y registros fisiológicos. Un grupo de 50 participantes escuchó seis piezas de jazz digital y otras seis de música ambiental e instrumental clásica, mientras los investigadores medían su actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG).

Los resultados mostraron una mayor potencia de las ondas alfa durante la escucha de jazz: 8,21 μV², frente a 6,74 μV² con la música de control. Estas ondas se asocian con estados de atención relajada. También aumentaron las ondas theta, vinculadas a la absorción cognitiva y la implicación emocional, que alcanzaron 6,58 μV² frente a 5,29 μV².

Un hombre toca el saxofón en un concierto de jazz (Magnific)
Un hombre toca el saxofón en un concierto de jazz (Magnific)

Un cerebro más relajado y receptivo

Las diferencias sugieren que este tipo de música puede favorecer un estado de relajación acompañado de una mayor inmersión mental. Sin embargo, no demuestran por sí solas que el jazz produzca los mismos efectos en todas las personas ni que sea superior a cualquier otro género.

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Las mediciones corporales apuntaron en la misma dirección. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador de la capacidad de adaptación del sistema nervioso autónomo, fue mayor durante la escucha de jazz. Al mismo tiempo, disminuyó la conductancia de la piel, una medida relacionada con la activación fisiológica. En conjunto, estos cambios dibujan una respuesta compatible con una reducción del estrés.

Música que no impone emociones

¿Qué distingue al jazz de otras propuestas musicales? Los investigadores señalan características como la fluidez rítmica, la ambigüedad armónica y la improvisación, presentes en estilos como el lo-fi jazz, el jazz ambiental y el jazz electrónico.

A diferencia de muchas canciones pop con letras y narrativas emocionales definidas, estas composiciones pueden dejar más espacio a la interpretación personal. Un participante explicó que, mientras la música pop le hacía sentir que le imponían una emoción, con el jazz podía sumergirse en el sonido de forma más natural.

Esta apertura podría facilitar la regulación emocional, al permitir que cada oyente procese sus sentimientos sin necesidad de ocultarlos. De hecho, el estudio encontró una asociación entre una mejor regulación emocional y una experiencia de escapismo psicológico más reparadora.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cuando el algoritmo también influye

La investigación también pone el foco en las plataformas de streaming. Para algunos usuarios, los sistemas de recomendación facilitan encontrar música adecuada en momentos de agotamiento, cuando elegir una canción supone un esfuerzo adicional. Los autores denominan a esta función “andamiaje emocional algorítmico”: una ayuda que reduce la carga de decidir qué escuchar.

No obstante, esa relación exige cautela. El estudio es transversal y no permite establecer que escuchar jazz sea la causa directa de una mejor regulación emocional. Además, la muestra incluyó personas que ya utilizaban la música para gestionar sus estados de ánimo, lo que puede influir en los resultados.

Por ahora, el jazz digital no puede considerarse un tratamiento contra el estrés, aunque sí ofrece una pista interesante sobre cómo pequeños hábitos cotidianos pueden contribuir al bienestar. A veces, recuperar el equilibrio no requiere silenciar el mundo por completo, sino encontrar una música que permita escucharlo de otra manera.

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