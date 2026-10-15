España

Jordi González se sincera sobre el sacrificio que ha hecho por su profesión: “Postergué mi juventud por el trabajo”

El periodista, que acaba de cumplir 65 años y está al frente de una nueva temporada de ‘Col·lapse’ en TV3, reconoce que su dedicación a la televisión le hizo perderse experiencias propias de aquella etapa de su vida

Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)
Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)
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Jordi González lleva más de cuatro décadas dedicado a la televisión, una profesión que le ha dado grandes satisfacciones, pero a la que también ha entregado buena parte de su vida. Ahora, a sus 65 años, el presentador mira atrás con la perspectiva que dan el tiempo y la experiencia y reconoce que su trayectoria profesional tuvo un precio: renunciar a algunas de las vivencias que suelen marcar la juventud. “Durante muchísimos años he tenido que madrugar mucho y acostarme muy tarde, y trabajar en fines de semana y en verano”, recuerda en una entrevista concedida a La Vanguardia. “Sí que hay algo que me he perdido”, admite con sinceridad.

El comunicador, que actualmente conduce Col·lapse en TV3, explica que su compromiso con el trabajo condicionó durante años su vida personal. Mientras algunos de sus amigos aprovechaban las vacaciones para viajar y descubrir mundo, él permanecía ocupado con sus responsabilidades profesionales. Una diferencia que, con el paso de los años, ha aprendido a contemplar con cierta perspectiva, aunque sin ocultar que hubo experiencias que no pudo vivir como le habría gustado.

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“Hay una serie de cosas que se hacen cuando tienes entre 18 y 28, por ejemplo, que además se justifican por la edad y la inconsciencia de ser joven. En mi caso, no las he tenido”, explica. Una reflexión que deja entrever el coste menos visible de una carrera que ha transcurrido entre platós, entrevistas y programas de gran repercusión. Porque, aunque el éxito profesional puede abrir muchas puertas, también exige una disponibilidad que no siempre resulta compatible con los planes personales.

Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)
Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)

Una carrera marcada por la televisión y una retirada cada vez más cerca

La reflexión llega en un momento especialmente significativo para Jordi González. El presentador ha cumplido 65 años y afronta esta etapa al frente de la segunda temporada de Col·lapse, el espacio de TV3 al que se incorporó en 2025. Lejos de contemplar esta nueva aventura como un proyecto más, el catalán ha explicado que lo considera el capítulo final de su trayectoria televisiva.

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En su conversación con La Vanguardia, González se ha mostrado firme en su intención de retirarse cuando termine esta etapa. “Será el último”, asegura sobre el programa, aunque deja abierta la posibilidad de que su duración dependa de la propia evolución del formato. Para él, regresar a la televisión catalana tiene además un significado especial, ya que supone cerrar el círculo en la tierra donde comenzó su relación con los medios de comunicación.

No obstante, su decisión de poner punto final a su carrera no responde únicamente a la edad. El periodista reconoce que ahora se siente más preparado para establecer límites y decidir a qué quiere dedicar su tiempo. Tras más de cuarenta años de actividad profesional, la posibilidad de organizar su vida sin las exigencias de una agenda televisiva constituye una perspectiva que afronta con tranquilidad.

Jordi González. (RTVE)
Jordi González. (RTVE)

En ese cambio de prioridades también ha influido el complicado episodio de salud que atravesó en 2025. González sufrió una bronconeumonía bilateral durante un viaje a Colombia, una experiencia que le obligó a detenerse y que, según ha explicado, le dejó una enseñanza concreta: aprender a decir que no cuando realmente no quiere o no puede hacer algo.

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