La tarifa de la luz en España para este 12 de octubre

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 12 de octubre.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 12 de octubre

Precio de media: 151.76 euros por megavatio hora

Precio más alto: 266.74 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 12 de octubre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 207.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 208.83 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 199.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 197.47 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 185.55 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 206.53 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 241.29 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 246.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.23 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.25 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 47.04 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.85 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 243.35 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 256.11 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 266.74 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 256.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 239.3 euros por megavatio hora.