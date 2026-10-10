La imagen más esperada de los Grimaldi: Estefanía de Mónaco presume de familia unida en la alfombra roja junto a sus tres hijos y su nuera

Estefanía de Mónaco junto a su familia. (Grosby Group)

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La realeza monegasca ha vuelto a regalar una de esas estampas familiares que tardan tiempo en repetirse. La princesa Estefanía de Mónaco se ha convertido en la gran protagonista de la noche al reaparecer públicamente rodeada por sus tres hijos, Camille Gottlieb, Pauline Ducruet y Louis Ducruet, y su nuera, Marie. Una cita de gala celebrada en el emblemático Hôtel de Paris Monte-Carlo en la que los Grimaldi mostraron su faceta más cercana, compartiendo complicidad, miradas de orgullo y una complicidad que traspasó los focos en una velada especialmente significativa para la familia.

Aunque cada uno de los hijos de la princesa sigue un camino profesional independiente entre la moda, la gestión deportiva y la organización de eventos, la ocasión merecía reunir al clan al completo. Pocas veces es posible ver a los tres hermanos posando juntos en un contexto distendido fuera de los actos oficiales de la fiesta nacional. En esta oportunidad, la naturalidad primó sobre el protocolo habitual del principado, dejando claro que la unión entre la princesa y sus hijos sigue siendo uno de sus grandes pilares.

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La velada, en la que también ejerció como anfitriona la actriz Eva Longoria, sirvió como escaparate para demostrar por qué el estilo monegasco continúa siendo una referencia internacional. Con elecciones estilísticas muy marcadas y fieles a la personalidad de cada uno de ellos, la princesa y sus descendientes desplegaron un abanico de tendencias donde coincidieron la audacia del diseño contemporáneo, el corte clásico y los guiños al glamour más atemporal.

De Estefanía al estilo sobrio de Camille y Pauline

Estefanía de Mónaco, a sus 61 años, fue el centro de todas las miradas al apostar por una elección rotunda y llena de fuerza visual. La princesa escogió un deslumbrante vestido rojo de escote halter cruzado y cuerpo entallado con delicados pliegues, que culminaba en una falda asimétrica con volantes de clara inspiración española. Un estilismo fresco y rejuvenecedor que complementó con una sonrisa radiante, reflejo del gran momento personal que atraviesa al verse rodeada por los suyos.

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A su lado, su hija menor, Camille Gottlieb, de 28 años, volvió a hacer gala de la serenidad estética que recuerda irremediablemente a su abuela, Grace Kelly. Ejerciendo además un papel destacado en la organización del encuentro a través de su firma de eventos, Camille se decantó por la sofisticación del negro absoluto mediante un diseño de escote pronunciado en uve, mangas de corte abullonado y una falda de gran volumen. Para rematar su apuesta, recogió su melena en un moño alto de acabado pulido y lució imponentes piezas de alta joyería en diamantes.

Por su parte, Pauline Ducruet mantuvo la fidelidad al color negro pero desde una perspectiva más vanguardista, coherente con su faceta como diseñadora. La segunda hija de Estefanía lució un vestido de silueta fluida y ceñida que destacaba por sus bandas diagonales cuajadas de pedrería y cristales, aportando una nota de elegancia moderna y geométrica. Madre e hijas compusieron así un sugerente juego de contrastes donde la pasión del tono primario convivió en perfecta armonía con la sobriedad del tono oscuro.

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Marie, Louis y los invitados estrella

La vertiente más deslumbrante del estilismo familiar corrió a cargo de Marie Ducruet. La nuera de Estefanía acaparó numerosos elogios gracias a un deslumbrante diseño palabra de honor elaborado íntegramente en lentejuelas plateadas, con una falda de silueta tulipán que aportó luz y movimiento a su paso. A su lado, su marido, Louis Ducruet, lució impecable con una chaqueta de esmoquin en tono crema con solapas a contraste en azul noche, desmarcándose de la etiqueta tradicional con un toque distintivo y muy refinado.

Estefanía de Mónaco reaparece junto a su familia. (Grosby)

La velada no solo destacó por el despliegue sartorial del clan de Mónaco, sino también por el desfile de rostros conocidos del panorama internacional. Eva Longoria impactó con un ajustado diseño de terciopelo negro y apliques metálicos en el busto, mientras que la modelo Victoria Silvstedt aportó teatralidad a la alfombra roja con un vaporoso vestido en gasa roja.

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Otra de las grandes protagonistas de la cita fue Alexandra Leclerc, esposa del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, quien lució un delicado diseño azul empolvado mientras presumía de su avanzado embarazo. Pese a que el deportista no pudo acudir por compromisos profesionales en el circuito de Singapur, estuvo presente de manera simbólica donando equipamiento personal para la causa benéfica que vertebraba la velada. Una velada redonda que combinó la elegancia monegasca, el compromiso personal y, por encima de todo, el retrato de una familia profundamente unida.