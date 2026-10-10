Agua oxigenada o percarbonato de sodio: diferencias y para qué sirve cada uno

Saber distinguir agua oxigenada líquida y percarbonato de sodio ayuda a elegir el más adecuado para cada tarea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En casa hay productos de limpieza que parecen iguales, pero no sirven exactamente para lo mismo. Este es el caso del agua oxigenada y el percarbonato de sodio. Ambos están relacionados con el peróxido de hidrógeno, pero tienen composiciones y utilidades diferentes. Saber distinguirlos ayuda a elegir el más adecuado para cada tarea y a evitar posibles daños en la ropa o en las superficies más delicadas.

La principal diferencia está en cómo se presentan y se utilizan. El agua oxigenada se vende en formato líquido y permite tratar manchas, mientras que el percarbonato de sodio suele encontrarse en polvo y hay que disolverlo en agua para que actúe. Por eso, aunque los dos pueden ayudar a eliminar manchas y blanquear tejidos, no se utilizan de la misma forma, ya que uno resulta práctico para tratar zonas concretas y el otro se emplea habitualmente como refuerzo del lavado.

PUBLICIDAD

Qué diferencia a cada producto desde el punto de vista químico

Agua oxigenada o percarbonato de sodio, esto es lo que debés saber antes de elegir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno diluido en agua. Al venderse ya preparada, puede aplicarse directamente sobre una mancha concreta sin mezclas previas, siempre que su concentración sea compatible con el material, lo que la hace práctica para tratamientos localizados.

El percarbonato de sodio, en cambio, es un compuesto sólido en polvo que libera peróxido de hidrógeno y carbonato de sodio al disolverse en agua. Esta reacción es la que aprovechan los detergentes y blanqueadores de oxígeno activo, por lo que resulta más adecuado para lavados completos que para intervenciones puntuales. La elección entre ambos depende del tipo de suciedad, material y forma de aplicación que requiera cada tarea.

PUBLICIDAD

Para qué sirve cada uno en las tareas del hogar

Cada producto define su uso correcto en la colada y en la limpieza de superficies del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada se utiliza principalmente para tratar manchas concretas en ropa o superficies duras. En tejidos, puede aplicarse cuando las etiquetas de cuidado permiten el uso de blanqueadores con oxígeno, aunque en prendas de color conviene probar antes en una zona poco visible, ya que algunos tintes podrían verse afectados. También forma parte de la composición de ciertos limpiadores para superficies duras, donde debe respetarse el tipo de material indicado por el fabricante, ya que metales y acabados delicados no siempre toleran este componente.

El percarbonato de sodio, en cambio, se emplea sobre todo como refuerzo del lavado. Añadido junto al detergente, ayuda a tratar manchas resistentes y actúa como blanqueador en tejidos claros compatibles con oxígeno activo. No sustituye al detergente convencional, sino que complementa su acción, y su uso requiere comprobar antes que el tejido admite este tipo de tratamiento, en especial si se trata de prendas de color o materiales delicados.

PUBLICIDAD

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

Al tratarse de productos con capacidad oxidante, tanto el agua oxigenada como el percarbonato de sodio requieren precauciones básicas durante su manipulación. Se recomienda utilizar guantes, evitar el contacto directo con los ojos, mantener una buena ventilación en el espacio de uso y no mezclarlos con otros productos de limpieza, especialmente aquellos que contengan lejía o amoníaco, ya que las combinaciones químicas pueden resultar peligrosas.