España

Una banda de ladrones perpetra el mayor robo de vino de la historia de Italia: 30.000 botellas valoradas en cinco millones de euros

Las botellas robadas corresponden a tres de los vinos tintos más prestigiosos de la compañía, cuyos precios oscilan entre los 120 y los 300 euros por unidad

Imagen de archivo de botellas de vino chianti en el stand de la bodega Villa Sandi en la feria internacional Vinitaly, en Verona, Italia. (REUTERS/Claudia Greco)
Imagen de archivo de botellas de vino chianti en el stand de la bodega Villa Sandi en la feria internacional Vinitaly, en Verona, Italia. (REUTERS/Claudia Greco)
Guardar

Un grupo de unos seis ladrones ha cometido el que podría ser el mayor robo de vino de la historia de Italia: 30.000 botellas valoradas en cinco millones de euros han desaparecido de las instalaciones de Marchesi Antinori, una histórica bodega fundada en 1385, con 26 generaciones de historia y situada en Cortona, en la región de la Toscana. El asalto se produjo durante el pasado fin de semana, aunque la compañía no descubrió lo ocurrido hasta el lunes. “Hasta donde sabemos, nunca ha habido un robo tan grande en Italia”, declaró a la AFP un representante de la compañía.

Las botellas robadas corresponden a tres de los vinos tintos más prestigiosos de la compañía: Tignanello, Solaia y Guado al Tasso, cuyos precios oscilan entre los 120 y los 300 euros por unidad, aunque algunas añadas pueden alcanzar cantidades superiores. “Son algunas de nuestras etiquetas más emblemáticas y, sin duda, también son muy apreciadas por los coleccionistas”, explicó a la agencia francesa el representante de la bodega. Los vinos se encontraban almacenados y preparados para su exportación en las instalaciones que la empresa utiliza como principal centro de distribución.

PUBLICIDAD

Para llevar a cabo el robo, tal y como han publicado el Corriere della Sera y AFP, los ladrones desactivaron el sistema de alarma e inutilizaron las cámaras que vigilaban el interior y el perímetro de la bodega. Después entraron con dos grandes camiones y utilizaron los equipos de la empresa, las carretillas elevadoras, para cargar ambos vehículos articulados. Tanto los Carabinieri como la Policía ya han abierto una investigación.

“Siempre habíamos contemplado la posibilidad de que nos robaran algunas cajas de vino durante un transporte, pero desde luego no que dos camiones pudieran entrar en la bodega y llevarse semejante botín”, ha relatado al citado medio Renzo Cotarella, consejero delegado de Marchesi Antinori, asegurando que la banda estaba “muy preparada”.

PUBLICIDAD

Iván de la Torre, sumiller de 'Distinto Taberna', nos revela sus secretos para el maridaje perfecto. Descubre qué vino acompaña mejor al jamón ibérico, la paella, el sushi, la pasta e incluso el chocolate.

La investigación tiene que determinar además cuál es el destino de la mercancía robada, especialmente cuando “puede venderse tanto a coleccionistas como a propietarios de establecimientos”. “Las carreteras de la Toscana están llenas de cámaras; quizás, con un poco de suerte, consigamos recuperar al menos una parte de las botellas que nos han robado”, ha añadido Cotarella.

Otro robo de 3.000 botellas en septiembre

El asalto a Marchesi Antinori no es un caso aislado. A mediados de septiembre, otra banda de ladrones sustrajo 3.000 botellas de vino Barolo de las instalaciones de Conterno Fantino, una bodega situada en Monforte d’Alba, en la región italiana del Piamonte. El botín, que incluía botellas de gran formato, estaba valorado entre 300.000 y 400.000 euros, según Corriere della Sera.

Hasta ahora, uno de los mayores robos de estas características se había producido en 2017, cuando desaparecieron 2.000 botellas de vino valoradas en 750.000 euros de un almacén en la zona de Viserba. La colección pertenecía a un anticuario e incluía vinos de prestigiosas marcas como Romanée-Conti, Masseto, Ornellaia, Pétrus y Sassicaia. Los delincuentes se llevaron toda la mercancía, que estaba distribuida en siete palés. Un botín considerablemente inferior al sustraído ahora de las instalaciones de Marchesi Antinori.

Temas Relacionados

VinoProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

La región ha atendido a más de 18.000 mujeres afectadas por violencia de género en lo que va de año

La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

El organismo alerta de que la falta de suelo, de trabajadores y de capacidad constructora frena la oferta y dificulta contener los precios

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

La monarca reaparece en el Hotel Ilunion Atrium apostando por la moda sostenible y el calzado cómodo

La reina Letizia rescata su traje verde de Carolina Herrera para el Día de la Salud Mental y arrasa con unas bailarinas en rebajas

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La plataforma tiene en marcha una ficción “inspirada” en el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, por el que el hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado a cadena perpetua en 2024

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Un informe del Consejo General de la Abogacía Española sostiene que no existe impedimento jurídico para aprobar el reglamento antes de los comicios y plantea recurrir a la tramitación urgente para acelerar el procedimiento

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”