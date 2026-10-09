Una banda de ladrones perpetra el mayor robo de vino de la historia de Italia: 30.000 botellas valoradas en cinco millones de euros

Imagen de archivo de botellas de vino chianti en el stand de la bodega Villa Sandi en la feria internacional Vinitaly, en Verona, Italia. (REUTERS/Claudia Greco)

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Un grupo de unos seis ladrones ha cometido el que podría ser el mayor robo de vino de la historia de Italia: 30.000 botellas valoradas en cinco millones de euros han desaparecido de las instalaciones de Marchesi Antinori, una histórica bodega fundada en 1385, con 26 generaciones de historia y situada en Cortona, en la región de la Toscana. El asalto se produjo durante el pasado fin de semana, aunque la compañía no descubrió lo ocurrido hasta el lunes. “Hasta donde sabemos, nunca ha habido un robo tan grande en Italia”, declaró a la AFP un representante de la compañía.

Las botellas robadas corresponden a tres de los vinos tintos más prestigiosos de la compañía: Tignanello, Solaia y Guado al Tasso, cuyos precios oscilan entre los 120 y los 300 euros por unidad, aunque algunas añadas pueden alcanzar cantidades superiores. “Son algunas de nuestras etiquetas más emblemáticas y, sin duda, también son muy apreciadas por los coleccionistas”, explicó a la agencia francesa el representante de la bodega. Los vinos se encontraban almacenados y preparados para su exportación en las instalaciones que la empresa utiliza como principal centro de distribución.

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Para llevar a cabo el robo, tal y como han publicado el Corriere della Sera y AFP, los ladrones desactivaron el sistema de alarma e inutilizaron las cámaras que vigilaban el interior y el perímetro de la bodega. Después entraron con dos grandes camiones y utilizaron los equipos de la empresa, las carretillas elevadoras, para cargar ambos vehículos articulados. Tanto los Carabinieri como la Policía ya han abierto una investigación.

“Siempre habíamos contemplado la posibilidad de que nos robaran algunas cajas de vino durante un transporte, pero desde luego no que dos camiones pudieran entrar en la bodega y llevarse semejante botín”, ha relatado al citado medio Renzo Cotarella, consejero delegado de Marchesi Antinori, asegurando que la banda estaba “muy preparada”.

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La investigación tiene que determinar además cuál es el destino de la mercancía robada, especialmente cuando “puede venderse tanto a coleccionistas como a propietarios de establecimientos”. “Las carreteras de la Toscana están llenas de cámaras; quizás, con un poco de suerte, consigamos recuperar al menos una parte de las botellas que nos han robado”, ha añadido Cotarella.

Otro robo de 3.000 botellas en septiembre

El asalto a Marchesi Antinori no es un caso aislado. A mediados de septiembre, otra banda de ladrones sustrajo 3.000 botellas de vino Barolo de las instalaciones de Conterno Fantino, una bodega situada en Monforte d’Alba, en la región italiana del Piamonte. El botín, que incluía botellas de gran formato, estaba valorado entre 300.000 y 400.000 euros, según Corriere della Sera.

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Hasta ahora, uno de los mayores robos de estas características se había producido en 2017, cuando desaparecieron 2.000 botellas de vino valoradas en 750.000 euros de un almacén en la zona de Viserba. La colección pertenecía a un anticuario e incluía vinos de prestigiosas marcas como Romanée-Conti, Masseto, Ornellaia, Pétrus y Sassicaia. Los delincuentes se llevaron toda la mercancía, que estaba distribuida en siete palés. Un botín considerablemente inferior al sustraído ahora de las instalaciones de Marchesi Antinori.