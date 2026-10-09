La mitad de las víctimas de violencia de género en Madrid estaban registradas como “riesgo bajo”: la comunidad pide al Gobierno revisar Viogén

Cientos de personas durante una concentración por los feminicidios en 2023. (Ricardo Rubio / Europa Press)

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La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central revisar urgentemente los criterios del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) al ver que la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género en Madrid en 2025 estaban consideradas como “riesgo bajo”.

El año pasado, ocho mujeres murieron en la Comunidad de Madrid a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, cuatro se encontraban dentro del sistema Viogén, pero calificadas de riesgo bajo. “Los algoritmos del sistema no funcionan”, ha reclamado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

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El sistema Viogén mantiene activos 12.851 casos en la Comunidad de Madrid, pero solo 132 están catalogados con riesgo alto o extremo, menos del 1% del total. Estas dos categorías activan la vigilancia permanente de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

El representante autonómico ha solicitado este viernes una revisión “urgente y en profundidad” de los mecanismos de gestión, valoración de riesgos y los protocolos de Viogén, que espera que estudie cada caso. Asimismo, ha solicitado “refuerzo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional” para “garantizar la protección adecuada” de las víctimas y su entorno, ya que se cuenta “con una media de un agente protector por cada 100 mujeres”.

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El consejero ha aprovechado igualmente para reclamar “que se mejore el funcionamiento y se corrijan cuanto antes los fallos que se siguen produciendo en las pulseras antimaltrato”. Según los datos recabados por la Comunidad en un comunicado, se han recogido 40 posibles fallos relativos al año 2025.

Más de 18.000 mujeres atendidas por violencia de género en Madrid

Miguel Ángel García Martín y Ana Dávila, tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia De Género. (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo autonómico ha destacado que la red autonómica ha realizado 120.000 actuaciones de atención psicológica, reparación emocional, asesoramiento jurídico y atención social. “Estamos hablando de 120.000 actuaciones, entre ellas son atención psicológica y de reparación emocional, atención jurídica y atención social”, ha indicado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

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En lo que va de año, la Comunidad ha atendido en 2026 a más de 18.000 personas afectadas por violencia de género. La cifra engloba a mujeres, sus hijos y otros familiares. La consejera ha sostenido que Madrid cuenta con “una red más amplia y más especializada en la atención a mujeres víctimas” de violencia de género.

Asimismo, la región está personada en 80 procedimientos judiciales por el asesinato de mujeres madrileñas a manos de sus parejas o exparejas. En materia de vivienda, la Agencia de Vivienda Social ha adjudicado 101 viviendas a mujeres víctimas de violencia en la región en lo que va de año. En el ámbito laboral, 6.147 mujeres reciben servicios y recursos de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid.

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La Comunidad prevé poner en marcha en 2027 un nuevo centro especializado en rehabilitación y formación profesional para mujeres víctimas. Dávila también ha mencionado la incorporación de un programa de terapia asistida con caballos para la recuperación emocional y el convenio en elaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para extender ese servicio.