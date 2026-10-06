Hundido un carguero en un ataque con drones frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro

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Un total de dos buques han sido alcanzados en la madrugada de este martes frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro a causa de sendos ataques con drones que han provocado que uno de ellos se haya hundido, lo que ha llevado a las autoridades a lanzar una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Los buques alcanzados son el 'Able', con bandera de Palaos, y el 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y que habría sufrido daños estructurales que provocaron su hundimiento y que su tripulación haya sido dada por desaparecida, tal y como ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Varna, Rumen Nikolov.

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Por su parte, los 18 tripulantes del 'Able', que sufrió un incendio tras el ataque, lograron abandonar el barco y fue rescatada por un ferri búlgaro que se desvió a la zona para prestar asistencia a estas personas, entre las que hay varios heridos, según ha recogido la emisora búlgara BNR.

Ambos buques fueron alcanzados en torno a las 4.00 horas (hora local) en una zona ubicada al este del cabo de San Atanasio y la ciudad de Byala, a unas 80 millas de la costa búlgara (alrededor de 130 kilómetros), un incidente que ha llevado al primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación.

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El suceso ha tenido lugar apenas un día después de la muerte de dos tripulantes de un buque comercial con bandera de Turquía tras ser alcanzado por un dron en aguas del mar Negro frente a las costas de Rumanía, un incidente que fue achacado a Rusia por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que habló de "ataque atroz" de Moscú contra "un buque civil en aguas neutrales".

Así, defendió que "Ucrania ha propuesto en reiteradas ocasiones medidas concretas para reducir la tensión y garantizar la seguridad en el mar Negro", al tiempo que apuntó que "Rusia opta sistemáticamente por el terror y el hundimiento de buques civiles en lugar de la navegación marítima normal".

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En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó la semana pasada que Ucrania "tiene que pagar un precio" por sus ataques en el mar Negro y subrayó que el objetivo de Moscú es "cortar completamente" la entrega de suministros militares a Kiev por vía marítima.