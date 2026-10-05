Macarena, hija de Emilio Aragón, anuncia su boda con el empresario Fran Utrera Antón: así ha sido la romántica pedida de la pareja

Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).

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La familia Aragón está de celebración. Maca Aragón, la segunda hija de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, se casa. La estilista y empresaria ha anunciado su compromiso con Francisco Utrera Antón, su pareja desde hace algo más de dos años, a través de sus redes sociales, donde ha compartido el vídeo de una pedida de mano de lo más especial.

Maca, que siempre ha llevado una vida bastante alejada de los focos, ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida. Y lo ha hecho mostrando todos los detalles de una sorpresa que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en una pequeña cala de A Coruña.

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Francisco tenía todo preparado en la playa de Chamoso, en el municipio gallego de Cabanas. Allí escribió en la arena el gran mensaje: “¿Quieres casarte conmigo?“. También colocó una toalla con dos copas y preparó una caja con el regalo que había elegido para su futura mujer.

Pero faltaba lo más complicado: conseguir que Maca llegara hasta allí sin sospechar nada. Para ello, decidió gastarle una pequeña broma: “Gorda, ¿puedes bajar un momento a Chamoso? Que me he caído en una roca. Estoy un poco sangrando, bájate y me ayudas”. Maca, preocupada, acudió rápidamente al lugar. Sin embargo, al llegar al mirador se encontró con una sorpresa muy diferente a la que esperaba. Desde allí pudo ver las palabras que Francisco había escrito en la arena y entendió inmediatamente lo que estaba pasando.

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La emoción fue instantánea. “Que alguien me pellizque. Nosotros. Y todo lo que viene. Francisco, ni en mis mejores sueños… Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí“, ha escrito Maca junto al vídeo que ha compartido en Instagram. La pareja, además, quiso alejarse de la pedida de mano más tradicional. En lugar del clásico anillo, Francisco le regaló un collar, un detalle que terminó de completar la sorpresa.

Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).

Quién es Francisco Utrera

El futuro marido de Maca Aragón es empresario y cofundador y CEO de StoriMake, una compañía dedicada a la creación de contenido para empresas. Su proyecto busca facilitar a otras compañías la producción de contenidos de manera rápida, flexible y bajo demanda. Francisco estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente continuó su formación en la Universidad de Berkeley, en California.

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Su relación con Maca se ha mantenido durante bastante tiempo en un segundo plano. Fue hace solo unos meses cuando la estilista decidió presentar públicamente a Francisco en sus redes sociales, después de dos años de relación.

Ichi, Emilio y Macarena Aragón (INSTAGRAM).

La más discreta de los hermanos Aragón

Maca nació en 1988 y es la segunda de los tres hijos de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. A diferencia de sus hermanos, siempre ha mantenido un perfil mucho más bajo y apenas comparte detalles de su vida privada.

En el terreno profesional, la moda se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Es estilista y también ha desarrollado sus propios proyectos empresariales. Uno de ellos es Bom Bom Geller, una firma que creó junto a su amiga y socia Marta P Donday y que está centrada en la dirección de imagen, el estilismo y la producción creativa.

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