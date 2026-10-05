España

Macarena, hija de Emilio Aragón, anuncia su boda con el empresario Fran Utrera Antón: así ha sido la romántica pedida de la pareja

La hija mediana de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega pasará por el altar el próximo 2027 con su novio desde hace casi tres años

Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).
Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).
Guardar

La familia Aragón está de celebración. Maca Aragón, la segunda hija de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, se casa. La estilista y empresaria ha anunciado su compromiso con Francisco Utrera Antón, su pareja desde hace algo más de dos años, a través de sus redes sociales, donde ha compartido el vídeo de una pedida de mano de lo más especial.

Maca, que siempre ha llevado una vida bastante alejada de los focos, ha querido compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida. Y lo ha hecho mostrando todos los detalles de una sorpresa que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en una pequeña cala de A Coruña.

PUBLICIDAD

Francisco tenía todo preparado en la playa de Chamoso, en el municipio gallego de Cabanas. Allí escribió en la arena el gran mensaje: “¿Quieres casarte conmigo?“. También colocó una toalla con dos copas y preparó una caja con el regalo que había elegido para su futura mujer.

Pero faltaba lo más complicado: conseguir que Maca llegara hasta allí sin sospechar nada. Para ello, decidió gastarle una pequeña broma: “Gorda, ¿puedes bajar un momento a Chamoso? Que me he caído en una roca. Estoy un poco sangrando, bájate y me ayudas”. Maca, preocupada, acudió rápidamente al lugar. Sin embargo, al llegar al mirador se encontró con una sorpresa muy diferente a la que esperaba. Desde allí pudo ver las palabras que Francisco había escrito en la arena y entendió inmediatamente lo que estaba pasando.

PUBLICIDAD

La emoción fue instantánea. “Que alguien me pellizque. Nosotros. Y todo lo que viene. Francisco, ni en mis mejores sueños… Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí“, ha escrito Maca junto al vídeo que ha compartido en Instagram. La pareja, además, quiso alejarse de la pedida de mano más tradicional. En lugar del clásico anillo, Francisco le regaló un collar, un detalle que terminó de completar la sorpresa.

Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).
Francisco Utreta y Macarena Aragón (INSTAGRAM).

Quién es Francisco Utrera

El futuro marido de Maca Aragón es empresario y cofundador y CEO de StoriMake, una compañía dedicada a la creación de contenido para empresas. Su proyecto busca facilitar a otras compañías la producción de contenidos de manera rápida, flexible y bajo demanda. Francisco estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente continuó su formación en la Universidad de Berkeley, en California.

Su relación con Maca se ha mantenido durante bastante tiempo en un segundo plano. Fue hace solo unos meses cuando la estilista decidió presentar públicamente a Francisco en sus redes sociales, después de dos años de relación.

Ichi, Emilio y Macarena Aragón (INSTAGRAM).
Ichi, Emilio y Macarena Aragón (INSTAGRAM).

La más discreta de los hermanos Aragón

Maca nació en 1988 y es la segunda de los tres hijos de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. A diferencia de sus hermanos, siempre ha mantenido un perfil mucho más bajo y apenas comparte detalles de su vida privada.

En el terreno profesional, la moda se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Es estilista y también ha desarrollado sus propios proyectos empresariales. Uno de ellos es Bom Bom Geller, una firma que creó junto a su amiga y socia Marta P Donday y que está centrada en la dirección de imagen, el estilismo y la producción creativa.

Temas Relacionados

Bodas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

La organización asegura que la vivienda será la cuestión central de la campaña electoral y reclama a los partidos medidas contra el rentismo

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

El germen de la optogenética se remonta a principios de los 2000 con el estudio de la proteína de un alga unicelular

El descubrimiento del Premio Nobel de Medicina “que antes solo podíamos soñar”: así marcan las células la memoria y las emociones en el cerebro

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

Iustitia Europa pide al Supremo que obligue a la JEC y a la Oficina del Censo Electoral a identificar a los afectados y garantizar que las inscripciones sometidas a la suspensión no produzcan efectos en las elecciones del 29 de noviembre

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”