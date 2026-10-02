Emergencias establece la situación O del Plan de Inundación en Valencia y Castellón

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El Centro de Coordinación de Emergències de la Generalitat ha establecido a las 4.20 de este viernes la Situació 0 del Plan Especial de Inundaciones en las provincia de Valencia y Castelló, según ha informado en su cuenta de X.

La declaración de esta situación se produce después de la activación de la alerta hidrológica en la cuenca Sènia-Alt Maestrat (Castellón) y Alt Túria (València).

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Como consecuencia, se insta a los ayuntamientos de la cuenca a que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o Plan Territorial Municipal de Emergencias y a que intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

Asimismo, se insta a todos los organismos y agencias que actúan en el Plan Especial de Inundaciones a activar los procedimientos operativos que correspondan en su ámbito de competencias, reforzar el seguimiento de la situación y mantener la máximas coordinación e intercambio de información con el CCE.

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