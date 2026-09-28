Posible crimen machista en Alicante: la policía investiga el asesinato de una mujer en Benidorm

Policía en Benidorm. (Europa Press)

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La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer por arma blanca en el municipio de Benidorm (Alicante). Por el momento, se desconocen los detalles del caso, pero los agentes han detenido tanto al novio de la víctima como presunto autor del crimen, como a otros individuos que habrían encubierto el suceso.

En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante.

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Muere una mujer en un incendio en Oviedo

En Asturias, la Policía Nacional trabaja por esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer este domingo en el incendio de una vivienda en Oviedo. Los bomberos acudieron a sofocar el fuego y encontraron su cuerpo medio calcinado.

El incendio se declaró a primera hora de la mañana del domingo en una vivienda ubicada en el número 4 de la calle Eugenio Tamayo. Los bomberos acudieron rápidamente al domicilio y localizaron en el interior el cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba distintas quemaduras.

Por el momento, los agentes no descartan ninguna hipótesis, según ha informado a Efe la Jefatura Superior de Policía.

*Noticia en ampliación