‘El Hormiguero’ vuelve a Antena 3 con grandes invitados y novedades: Penélope Cruz, Ester Expósito y el regreso de Carlos Latre con 15 robots protagonistas

Pablo Motos vuelve a 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

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El Hormiguero vuelve este lunes a Antena 3 con su temporada 21, un nuevo curso en el que Pablo Motos recibirá a figuras de la cultura, el deporte, la política y el entretenimiento. El programa regresa después de cerrar la pasada temporada como líder de la noche, con una media de 1,8 millones de espectadores y un 14,5% de cuota de pantalla.

El espacio de 7 y Acción prepara cambios en sus colaboradores, una mayor presencia de la Inteligencia Artificial y la incorporación de 15 robots en distintos momentos del programa. Carlos Latre regresará con sus imitaciones y Anas Andaloussi se sumará al equipo para explicar al público algunas de las claves del futuro tecnológico.

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La nueva entrega mantendrá los elementos habituales del formato: entrevistas, humor, experimentos, tertulias y juegos con el público. También estrenará una película rodada durante el año anterior junto a varios de los invitados que han pasado por el plató de Pablo Motos.

Los invitados de lujo para el estreno

La temporada 21 arrancará con una lista de invitados que reúne perfiles de ámbitos distintos. El seleccionador nacional Luis de la Fuente, los periodistas Carlos Alsina y Rafa Latorre, y las actrices Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría estarán entre los primeros nombres que se sentarán a la mesa del presentador.

Ester Expósito vuelve a 'El Hormiguero'(Antena 3/Atresmedia/Europa Press)

La presencia de Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría situará a la ficción y al cine entre los primeros contenidos de la temporada. Luis de la Fuente llevará al espacio la actualidad de la selección española, mientras Alsina y Latorre formarán parte de los invitados relacionados con el análisis político y radiofónico.

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El primer programa incluirá El Hormiguero. La Película, una producción que el formato prepara cada año con la participación de visitantes de la temporada anterior. La nueva entrega se titula Misión imposible, no... lo siguiente.

Carlos Latre, colaboradores y los 15 robots

Carlos Latre vuelve al programa con sus imitaciones en una temporada marcada por la actualidad. El humorista recuperará su presencia en El Hormiguero, donde aportará personajes vinculados con los protagonistas del momento.

La tecnología tendrá un peso mayor en la nueva etapa. Anas Andaloussi se incorpora para trasladar a los espectadores contenidos relacionados con la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Marron contará con un robot humanoide de última generación como ayudante en su sección de ciencia. El programa ha anunciado la participación de 15 robots y también una renovación para Trancas, Barrancas y Petancas, que estrenarán brazos y manos tras 20 años en pantalla.

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Esperansa Grasia continuará con su sección de trucos para resolver situaciones cotidianas. Juan Carlos Ortega volverá con sus conexiones, en las que será el único personaje real, mientras el resto estará creado mediante Inteligencia Artificial.

David de Jorge seguirá al frente de ‘Cochinando’. Luis Piedrahita mantendrá sus propuestas de magia y El Monaguillo continuará con los objetos procedentes de Japón. Jorge Salvador, Suko y Nuria Roca también seguirán dentro del equipo de colaboradores.

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