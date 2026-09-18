Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación neumática” con más de 160 migrantes en el Canal de la Mancha

Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación” con más de 160 migrantes. (National Crime Agency)

Guardar

Chan Mathok Atak, un joven sudanés de 19 años que huyó de la guerra y la persecución en su país, ha sido encarcelado en Reino Unido tras ponerse al mando de una lancha neumática que cruzó el Canal de la Mancha desde Francia con un número récord de personas a bordo. La travesía, que se prolongó durante casi 24 horas en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, rozó la tragedia.

Atak, que según declaró ante la policía pagó 200 euros a las mafias para poder embarcar, asumió el timón durante gran parte del trayecto. A bordo de la embarcación —un bote neumático de casi 15 metros de eslora, similar a la longitud de un autobús urbano— viajaban entre 165 y 167 personas, incluidos 31 menores de edad y un bebé de pocos meses.

PUBLICIDAD

Además, la nave presentaba deficiencias estructurales graves: se estaba desinflando progresivamente en alta mar, solo funcionaba uno de sus dos motores fueraborda y carecía por completo de equipamiento básico de navegación, señales de socorro o extintores.

El Tribunal de la Corona de Canterbury ha dictado sentencia imponiendo al joven una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de poner en peligro vidas en el mar. Las grabaciones aéreas captadas durante la travesía resultaron fundamentales para la investigación desarrollada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

A teenager who piloted a boat with 165 people on board across the English Channel has been jailed for risking the lives of others during a sea crossing.



Read the full story ➡️ https://t.co/VHPexAJswy pic.twitter.com/4y9J4CWvSk — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 18, 2026

En los vídeos se observa a Atak manejando el timón durante más de 90 minutos, luciendo una chaqueta negra con el logotipo de “ITALIA”. Poco antes de ser interceptados por las autoridades británicas, el joven apagó el motor, se despojó de la prenda e intentó camuflarse entre la multitud en un intento en vano de no ser identificado como el timonel.

PUBLICIDAD

Pese a que la defensa argumentó que Atak no obtuvo beneficio económico y que huía de la violencia en Sudán del Sur tras pasar por Libia, la jueza determinó que asumir el timón conlleva la responsabilidad legal de las vidas a bordo. Al superar el año de condena, el joven queda sujeto a un proceso de deportación automática al salir de prisión.

Riesgo extremo en alta mar

Las condiciones en las que los migrantes realizaron el cruce eran extremas. Además del hacinamiento masivo, la lancha transportaba provisiones mínimas de agua y alimentos, los chalecos salvavidas eran inadecuados para el mar abierto y existía un riesgo considerable de incendio debido a la peligrosa proximidad entre las baterías y los depósitos de combustible.

PUBLICIDAD

Tras el veredicto, los responsables de la investigación y del Gobierno británico subrayaron la gravedad del caso. El investigador de la NCA, John Turner, afirmó que “Chan Atak fue inimaginablemente temerario y sus acciones podrían haber derivado fácilmente en múltiples muertes si esta embarcación no hubiera sido interceptada”, destacando que la lucha contra estas redes es su prioridad, con más de 100 investigaciones en marcha.

Chan Atak bajando de la embarcación. (National Crime Agency)

Por su parte, la ministra de Seguridad Fronteriza, Anna Turley, señaló que “la sentencia de hoy pone con razón a este malvado criminal tras las rejas”, calificando el caso como “un duro recordatorio de los actos despiadados utilizados por las bandas de traficantes para explotar a personas desesperadas por dinero”.

PUBLICIDAD

Asimismo, el fiscal Andrew Stephens remarcó que “Chan Atak tomó el control de la embarcación y puso en riesgo la vida de 165 personas, incluidos niños” en un viaje de más de 23 horas sin experiencia de navegación, advirtiendo además que “aquellos sentenciados a más de un año de prisión se enfrentan a ser deportados y, si presentan una solicitud de asilo, su condena será tomada en cuenta”.