España

Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación neumática” con más de 160 migrantes en el Canal de la Mancha

Chan Atak, un refugiado que huyó de la guerra en Sudán del Sur, ha sido condenado a más de dos años de prisión en Reino Unido y después será deportado

Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación” con más de 160 migrantes. (National Crime Agency)
Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación” con más de 160 migrantes. (National Crime Agency)
Guardar

Chan Mathok Atak, un joven sudanés de 19 años que huyó de la guerra y la persecución en su país, ha sido encarcelado en Reino Unido tras ponerse al mando de una lancha neumática que cruzó el Canal de la Mancha desde Francia con un número récord de personas a bordo. La travesía, que se prolongó durante casi 24 horas en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, rozó la tragedia.

Atak, que según declaró ante la policía pagó 200 euros a las mafias para poder embarcar, asumió el timón durante gran parte del trayecto. A bordo de la embarcación —un bote neumático de casi 15 metros de eslora, similar a la longitud de un autobús urbano— viajaban entre 165 y 167 personas, incluidos 31 menores de edad y un bebé de pocos meses.

PUBLICIDAD

Además, la nave presentaba deficiencias estructurales graves: se estaba desinflando progresivamente en alta mar, solo funcionaba uno de sus dos motores fueraborda y carecía por completo de equipamiento básico de navegación, señales de socorro o extintores.

El Tribunal de la Corona de Canterbury ha dictado sentencia imponiendo al joven una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de poner en peligro vidas en el mar. Las grabaciones aéreas captadas durante la travesía resultaron fundamentales para la investigación desarrollada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

En los vídeos se observa a Atak manejando el timón durante más de 90 minutos, luciendo una chaqueta negra con el logotipo de “ITALIA”. Poco antes de ser interceptados por las autoridades británicas, el joven apagó el motor, se despojó de la prenda e intentó camuflarse entre la multitud en un intento en vano de no ser identificado como el timonel.

PUBLICIDAD

Pese a que la defensa argumentó que Atak no obtuvo beneficio económico y que huía de la violencia en Sudán del Sur tras pasar por Libia, la jueza determinó que asumir el timón conlleva la responsabilidad legal de las vidas a bordo. Al superar el año de condena, el joven queda sujeto a un proceso de deportación automática al salir de prisión.

Riesgo extremo en alta mar

Las condiciones en las que los migrantes realizaron el cruce eran extremas. Además del hacinamiento masivo, la lancha transportaba provisiones mínimas de agua y alimentos, los chalecos salvavidas eran inadecuados para el mar abierto y existía un riesgo considerable de incendio debido a la peligrosa proximidad entre las baterías y los depósitos de combustible.

Tras el veredicto, los responsables de la investigación y del Gobierno británico subrayaron la gravedad del caso. El investigador de la NCA, John Turner, afirmó que “Chan Atak fue inimaginablemente temerario y sus acciones podrían haber derivado fácilmente en múltiples muertes si esta embarcación no hubiera sido interceptada”, destacando que la lucha contra estas redes es su prioridad, con más de 100 investigaciones en marcha.

Chan Atak bajando de la embarcación. (National Crime Agency)
Chan Atak bajando de la embarcación. (National Crime Agency)

Por su parte, la ministra de Seguridad Fronteriza, Anna Turley, señaló que “la sentencia de hoy pone con razón a este malvado criminal tras las rejas”, calificando el caso como “un duro recordatorio de los actos despiadados utilizados por las bandas de traficantes para explotar a personas desesperadas por dinero”.

Asimismo, el fiscal Andrew Stephens remarcó que “Chan Atak tomó el control de la embarcación y puso en riesgo la vida de 165 personas, incluidos niños” en un viaje de más de 23 horas sin experiencia de navegación, advirtiendo además que “aquellos sentenciados a más de un año de prisión se enfrentan a ser deportados y, si presentan una solicitud de asilo, su condena será tomada en cuenta”.

Temas Relacionados

FranciaMigrantesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

La experiencia tiene lugar en Lot-et-Garonne, un departamento situado en el corazón de la región de Nueva Aquitania, caracterizado por paisajes rurales, pueblos históricos y una fuerte presencia de castillos medievales

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Fases de la luna: la sorpresa que nos dejará el ciclo lunar esta semana de septiembre

Un fenómeno habitual, pero siempre admirable, podrá ser observado en los próximos días

Fases de la luna: la sorpresa que nos dejará el ciclo lunar esta semana de septiembre

Las vacunas que quedan por ponerse más allá de la gripe o el covid

El calendario de vacunación español se alarga hasta los 65 años

Las vacunas que quedan por ponerse más allá de la gripe o el covid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

ECONOMÍA

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades