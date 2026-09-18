España

El incómodo momento que ha vivido Isabel Preysler al sentarse al lado de Pilar Rubio en un desfile: “¿Quién eres?"

Unos segundos después, la socialité abrazó con cariño a la presentadora que no había reconocido

Pilar Rubio e Isabel Preysler
El momento de confusión de Pilar Rubio e Isabel Preysler. (Europa Press)
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La pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volvió a convertirse en el epicentro de la elegancia y la actualidad social con el esperado desfile de la firma Redondo Brand. En primera fila, las miradas se concentraban en la habitual expectación que genera la presencia de Isabel Preysler, quien acudió a conocer las propuestas de la marca para la próxima temporada primavera-verano. Rodeada de caras muy conocidas del panorama nacional, como la periodista Susanna Griso, la actriz Juana Acosta y la modelo Gara Arias, la madre de Tamara Falcó volvió a demostrar su estatus como referente indiscutible de estilo en la gran cita madrileña con la moda.

Sin embargo, antes de que las luces se atenuaran para dar comienzo al espectáculo y los diseños empezaran a desfilar, la alta sociedad madrileña fue testigo de una anécdota tan espontánea como divertida. Ocupando su asiento asignado en el codiciado front row, Isabel Preysler protagonizó un auténtico momento “tierra, trágame” al no percatarse de la identidad de la persona con la que compartía el asiento. La escena, captada por los fotógrafos y comentada por los presentes, rompió la rigidez habitual del protocolo de la pasarela con una dosis de frescura inusual.

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El despiste involucró directamente a la presentadora Pilar Rubio, cuya imagen o el tiempo transcurrido desde su último encuentro jugaron una mala pasada a la socialité. A pesar del choque inicial provocado por la falta de reconocimiento inmediato, la naturalidad de ambas convirtió lo que podría haber sido un encontronazo incómodo en una demostración de afecto y complicidad. Este episodio refleja el gran momento social y familiar que atraviesa Isabel Preysler en la capital, donde compagina sus compromisos de agenda con una intensa vida personal cargada de reencuentros afectivos.

El saludo de Isabel Preysler a Pilar Rubio

La secuencia se desarrolló en cuestión de segundos cuando Isabel Preysler se acomodó a la izquierda de la presentadora. Tras observarla fijamente durante unos instantes con evidente gesto de duda, no dudó en salir de la incertidumbre preguntando: “¿Quién eres?“.

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Pilar Rubio en el desfile

Ante la pregunta directa, Pilar Rubio respondió con total naturalidad identificándose al instante, lo que provocó una reacción inmediata de sorpresa y cariño en Isabel. Tras exclamar un espontáneo “¡Ay, Pilar!”, la socialité tomó afectuosamente las manos de la comunicadora para disculpar el despiste. Lejos de crear tensión, ambas compartieron una animada conversación entre sonrisas que se prolongó hasta el inicio de la presentación de la colección, dejando atrás cualquier atisbo de incomodidad.

El momento personal de Isabel Preysler

Este divertido episodio en la semana de la moda coincide con una etapa de gran dinamismo personal para Isabel Preysler en España. A su habitual presencia en los acontecimientos culturales y estilísticos de la capital se suma la visita de su hijo Julio Iglesias Jr., afincado habitualmente en Miami. El cantante se encuentra en el país para la presentación de su espectáculo Julio Iglesias Experience, una gira con la que rinde homenaje a los grandes éxitos de la carrera de su padre.

Isabel Preysler en 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Isabel Preysler se encuentra en un buen momento personal. (Atresmedia)

Su estancia en España le ha permitido disfrutar de valiosos momentos junto a su madre y su hermana Tamara Falcó, con quienes ha compartido apariciones televisivas repletas de recuerdos familiares que complementan la activa agenda de la familia.

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