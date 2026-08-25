WhatsApp planea extender su función de pagos a España: enviar dinero a otros usuarios de forma instantánea

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WhatsApp está trabajando en extender su función de pagos a nuevas regiones, incluida España, de manera que los usuarios puedan agregar una tarjeta a su cuenta y compartir dinero con otras personas guardadas entre sus contactos de forma instantánea.

Las funciones de pago a través de la aplicación de mensajería instantánea de Meta ya están disponibles en algunos países, como es el caso de la India y Brasil, donde se permite la conexión con la cuenta bancaria de los usuarios para realizar pagos entre personas al estilo de Bizum.

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Pero estas opciones van más allá de transferir dinero entre usuarios de forma instantánea, por ejemplo, en el caso de México, WhatsApp también permite a las empresas registradas aceptar pagos mediante transacciones seguras directamente en los chats.

Ahora WhatsApp está trabajando en extender estas capacidades a más regiones, entre las que se incluye España, además de otros países de la región Europea como Alemania, Italia o Países Bajos, entre otros, tal y como lo ha compartido el medio especializado WaBetaInfo.

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Concretamente, tras analizar la versión beta de WhatsApp para iOS (versión 26.33.10.70), el medio citado ha comprobado que la plataforma está trabajando en una nueva sección de pagos, desde donde los usuarios podrán gestionar sus tarjetas, datos de facturación y envíos.

Así, dispondrá de una función de pagar a un contacto, que permitirá escoger un usuario guardado entre los contactos de WhatsApp, determinar la cantidad de dinero a enviar, y transferirlo de forma instantánea a la persona en cuestión.

La sección de pagos también tendrá un botón para 'Añadir tarjeta', que solicitará información como la fecha de caducidad, el código de seguridad (CVV) y una dirección de facturación. Igualmente, los usuarios también podrán fijar un correo electrónico, un número de teléfono y una dirección de envío.

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Se ha de tener en cuenta que para poder ofrecer estas funciones de pagos, WhatsApp ha tenido que pasar por un proceso de regulación en cada región donde están disponibles, además de encontrar un socio de pago o entidad bancaria a través de la que realizar los pagos. Por tanto, aunque pueda planear extender estas características en España, deberá también obtener una aprobación regulatoria.

Con todo, se trata de una función en la que la compañía todavía está trabajando y, a pesar de que se prevé su expansión a los países mencionados, porque aparecen en el selector de país a escoger para la dirección de facturación al agregar una tarjeta, se desconoce si estas funciones llegarán finalmente a estas regiones o cuándo se realizará esta expansión.

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