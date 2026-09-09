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El Gobierno desclasifica hoy 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta

08/09/2026 (I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Hacienda, Arcadi España; durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros aprueba este martes 8 de septiembre un Real Decreto con el que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, y con el que obligará a los empresarios a incluir en los contratos a sus trabajadores una mayor información sobre sus condiciones laborales. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
08/09/2026 (I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Hacienda, Arcadi España; durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros aprueba este martes 8 de septiembre un Real Decreto con el que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, y con el que obligará a los empresarios a incluir en los contratos a sus trabajadores una mayor información sobre sus condiciones laborales. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El Gobierno desclasificará este miércoles unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. La ministra portavoz, Elma Saiz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder".

Saiz explicó que se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España" y defendió que la ciudadanía tendrá "la información de la que se dispone", porque actúan desde la transparencia. Dicho esto, indicó el Gobierno ha realizado "una labor importante de anonimizar" para desclasificar y compartir los informes "que tuvieran relevancia". Los textos que afecten a la Seguridad Nacional tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

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Fuentes gubernamentales han recalcado que se trata de "todos" los documentos de los que dispone a día de hoy el Ejecutivo y que han sido elaborados por distintos departamentos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el CNI.

Asimismo, se ha decidido incluir en esos documentos, que verán la luz durante la jornada del miércoles, algunas comunicaciones entre departamentos en relación con los acontecimientos y que se han considerado relevantes.

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SÁNCHEZ LO ANUNCIÓ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores.

Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención reiteró que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.

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