España

Gavin Bonnar, excuñado de la reina Letizia, y su lucha contra la ciudad de Madrid: “Es bastante horrible, mejor evitarla”

El abogado y empresario lleva semanas haciendo una campaña de desprestigio contra la capital española

Robert Gavin Raúl Terrel / Europa Press (Foto de ARCHIVO)
Robert Gavin (Raúl Terrel / Europa Press)
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Robert Gavin Bonnar, excuñado de la reina Letizia, ha convertido su perfil en X en una especie de altavoz personal en el que comenta prácticamente todo aquello que despierta su interés. Política, actualidad, economía o asuntos internacionales forman parte habitual de sus publicaciones, aunque en las últimas semanas hay un tema que se repite especialmente: Madrid. El abogado norirlandés, expareja de Telma Ortiz, parece haber desarrollado una particular animadversión hacia la capital española y no duda en expresarla cada vez que encuentra en redes algún elogio hacia la ciudad.

Sus intervenciones siguen, además, un patrón bastante reconocible. Cuando un usuario destaca las virtudes de Madrid frente a otras capitales europeas, Bonnar aparece en la conversación para cuestionar esa valoración y colocar a Barcelona como alternativa. Una comparación que ha repetido en numerosas ocasiones y que llama especialmente la atención por su propia vinculación con la ciudad, a pesar de que, según han afirmado varios medios, habría decidido abandonarla en los últimos meses.

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“Madrid es bastante horrible, en realidad. Mejor evitarla”, llegó a contestar a una publicación en la que un usuario comparaba la capital española con Viena. En otra conversación, ante alguien que definía Madrid como una ciudad extraordinaria, fue igualmente contundente: “No, no… Está muy sobrevalorada. Barcelona es mejor. Ve allí”

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)
Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

La postura actual de Bonnar resulta llamativa si se tiene en cuenta que durante años hizo precisamente de Madrid su hogar. El abogado se instaló en la capital en 2018, después de una etapa de residencia en Andorra, y fue allí donde desarrolló buena parte de su vida junto a Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia.

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Su relación con Telma se hizo pública en 2019 y posteriormente ambos se convirtieron en padres de una niña. La pareja escogió como residencia un chalet adosado en El Soto de La Moraleja, donde permanecieron durante años. Sin embargo, la relación terminó atravesando diferentes dificultades y ambos tomaron caminos separados.

Bonnar ha abandonado finalmente aquella vivienda y también Madrid. El pasado 30 de junio terminó de retirar sus pertenencias del inmueble, después de meses marcados por una disputa relacionada con el alquiler. Según las informaciones publicadas sobre el caso, la renta mensual del chalet ascendía a unos 5.000 euros y se habría acumulado una importante cantidad pendiente de pago. La situación terminó desembocando en un proceso judicial para recuperar la vivienda y una deuda de supuestamente 60.000 euros.

Gavin Bonnar en los Premios Princesa de Asturias junto a la familia real en una imagen compartida por la deportista Lindsey Vonn. (Instagram @lindseyvonn)
Gavin Bonnar en los Premios Princesa de Asturias junto a la familia real en una imagen compartida por la deportista Lindsey Vonn. (Instagram @lindseyvonn)

“No a Madrid”

El abogado no se limita a comparar Madrid con Barcelona de manera puntual. En algunas de sus respuestas enumera directamente aquello que, a su juicio, no funciona en la capital. “El tráfico es terrible. La comida, normalita. El tiempo… bah", escribió en una de sus intervenciones. En otra conversación, una usuaria relataba que sus amigos se habían quedado sorprendidos al conocer Madrid por encontrarla bonita, limpia y segura. La respuesta de Bonnar volvió a ser tajante: consideró que la capital era “una basura” y recomendó evitarla.

Incluso el fútbol aparece en sus particulares críticas. Bonnar se mostró muy poco entusiasmado con el gran estadio situado en el centro de la ciudad y con el equipo que juega allí, el Real Madrid. Después de cargar contra distintos aspectos de Madrid, terminó recomendando Barcelona como destino para quienes busquen una ciudad más atractiva.

En los últimos tiempos también ha mostrado afinidad con determinados referentes del conservadurismo europeo y ha expresado públicamente su admiración por Giorgia Meloni, primera ministra italiana: “Es la mejor líder de Europa, si no del mundo. Me recuerda un poco a mi abuela irlandesa: ese tipo de persona, pero con una actitud firme y sin rodeos. Bien hecho, Italia, por apoyarla”.

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