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El protocolo del funeral del rey Harald que reunirá a la realeza internacional en Oslo: del minuto de silencio en todo el país al saludo de los nuevos reyes

Los reyes Haakon VIII y Mette-Marit también ofrecerán una recepción a los monarcas y otras autoridades que acudan a mostrar sus condolencias

El féretro del rey Harald V es trasladado desde el Salón Rojo a la Capilla del Palacio, acompañado por miembros de la familia real. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)
El féretro del rey Harald V es trasladado desde el Salón Rojo a la Capilla del Palacio, acompañado por miembros de la familia real. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)
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Noruega despedirá este miércoles 9 de septiembre al rey Harald V en un funeral de Estado que se celebrará en la Catedral de Oslo, con un protocolo detallado por la Casa Real que incluye salvas de artillería, procesiones desde el Palacio Real y una ceremonia privada de sepultura en la cripta real de la fortaleza de Akershus. El monarca, que reinó desde 1991, falleció el 28 de agosto a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, donde había ingresado once días antes.

La Casa Real noruega informó del fallecimiento a través de un comunicado en su página web, en el que señaló que el rey murió “pacíficamente” a las 6:35 de la mañana, hora local. Con ese anuncio se puso en marcha el protocolo previsto para la muerte del jefe de Estado: la bandera real se izó a media asta en el Palacio Real, comenzó un período de duelo nacional y el entonces príncipe heredero asumió el trono de manera automática con el nombre de Haakon VIII, sin necesidad de proclamación adicional.

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El nuevo monarca declaró un período de luto real de un mes, que se extenderá hasta el 9 de octubre. Durante ese lapso, la Casa Real suspende su programa oficial, con excepción de tareas constitucionales como los consejos de Estado y la apertura del curso parlamentario. Miles de noruegos acudieron durante los días posteriores al anuncio a iglesias y catedrales de todo el país, mientras el entorno del Palacio Real se llenó de flores y mensajes de condolencia.

Infografía con ilustraciones sobre las etapas del cortejo fúnebre, el saludo militar, la Catedral de Oslo y el castillo de Akershus.
El esquema ceremonial para las exequias del rey Harald V en Oslo (Imagen ilustrativa de Infobae)

Así será el funeral del rey Harald V

La procesión saldrá del Palacio Real encabezada por el féretro del soberano. Detrás desfilarán primero Haakon VIII y la princesa heredera Ingrid Alexandra, seguidos por el resto de la familia real: la reina Mette-Marit, la reina Sonia, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa. A ellos se sumarán representantes de otras monarquías europeas, jefes de Estado, primeros ministros y autoridades noruegas. Aún no se ha precisado qué lugar ocupará en la comitiva Marius Borg, aunque la Casa Real confirmó su presencia en la despedida.

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En el momento en que el féretro abandone el palacio rumbo a la catedral, las Fuerzas Armadas noruegas dispararán 21 salvas a intervalos de 30 segundos, el número máximo contemplado en el saludo militar del país, una tradición que se remonta a la época de los veleros. El oficio comenzará a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo, bajo el rito funerario evangélico luterano de la Iglesia de Noruega.

Estará presidido por Olav Fykse Tveit, presidente de la Conferencia Episcopal, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver. El inicio de la misa estará marcado por un minuto de silencio que se extenderá a todo el país, mientras tres campanadas enmarcarán la apertura y el cierre de la ceremonia. La despedida incluirá vigilias de velas a cargo de representantes de distintas confesiones religiosas y corrientes filosóficas.

Sonia de Noruega despidiéndose de Harald V
El último adiós de Sonia de Noruega a Harald V. (Casa Real de Noruega)

El templo reunirá a la familia y amigos cercanos del monarca, al gobierno noruego en pleno y a invitados vinculados a su trayectoria. Entre las delegaciones extranjeras confirmadas figuran los reyes Felipe y Letizia junto a la reina Sofía, Federico y Mary de Dinamarca, Guillermo y Máxima de Países Bajos, los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia. Reino Unido estará representado por el príncipe Guillermo, heredero al trono, en nombre de su padre, el rey Carlos III, mientras que la princesa Ana asistirá a título personal como madrina de Haakon VIII.

El sarcófago de Harald de Noruega

Tras la ceremonia en la catedral, el féretro será trasladado en procesión hasta la iglesia del castillo de Akershus, donde se celebrará un acto privado reservado a la familia y a los invitados reales. Allí, Harald V será depositado en la cripta del templo, en el mausoleo real donde reposan los sarcófagos del rey Haakon VII, la reina Maud, el rey Olav V y su esposa Marta. Será en ese momento cuando se conozcan los detalles del sarcófago del monarca, cuya construcción, según indicó la Casa Real, demandó una inversión de 20 millones de coronas suecas.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

Finalizada la ceremonia en Akershus, Haakon VIII y Mette-Marit saldrán al patio de la fortaleza, donde las banderas, que habían permanecido a media asta durante el luto, volverán a izarse por completo, en simultáneo con una doble salva real y el repique de campanas en las iglesias de todo el país durante una hora. Los nuevos reyes regresarán después al Palacio Real por el mismo trayecto de la procesión inicial, donde está previsto que aparezcan en el balcón para saludar a los ciudadanos. La jornada concluirá con una recepción ofrecida por Haakon VIII y Mette-Marit para autoridades noruegas, jefes de Estado visitantes y miembros de la realeza.

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