Tolón al PP sobre la LOMLOE: "La vamos a desarrollar como ustedes no hicieron: con consenso, con diálogo y dinero"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado al PP en el Congreso que va a desarrollar la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) como los 'populares' "no hicieron: con consenso y con diálogo, pero sobre todo, con inversión, con dinero".

Así lo ha defendido este miércoles la titular de la cartera de Educación durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, al ser preguntada por el diputado del PP Jaime Miguel de los Santos sobre esta cuestión porque "no ha tenido la deferencia de pasar por esta Cámara donde reside la soberanía nacional, que no popular, para explicar sus planes".

Jaime de los Santos ha afirmado que en Castilla y León, "después de 40 años de gobiernos del Partido Popular, está implantado el mejor sistema educativo de Europa". "¿Y sabe dónde está uno de los peores? En su tierra, en Castilla-La Mancha", ha manifestado.

El portavoz del PP en materia de Educación también ha señalado que Tolón "ha heredado una ley, la LOMLOE, que a quien expulsa de la educación es a las personas que tienen discapacidad intelectual, que pretende de aquí a 2030 echar a esos chavales de donde más necesitan estar, señalando a sus familias, a los educadores y a todos los que tienen que ver con esos centros heroicos".

Según ha replicado Milagros Tolón, en los años de gobierno del PP se invirtieron en educación 3.291 millones de euros. "¿Sabe cuánto ha invertido el gobierno del señor Sánchez? 6.703 millones, más del 104%. Eso es lo que les duele", ha manifestado, para después añadir que mientras el PP redujo la cuantía de las becas, el PSOE las ha aumentado "en más de 1.100 millones de euros".

"Hemos creado 45.000 plazas públicas para niños de 0 a 3 años. ¿Sabe, señor De los Santos, cuántas crearon ustedes? 0 patatero", ha declarado la ministra, al tiempo que ha agregado que "además devuelven los fondos de las comunidades donde gobiernan, como en Andalucía y como en Galicia". "¡Qué poca vergüenza!", ha enfatizado,

En cuanto a la Formación Profesional, la ministra de Educación ha criticado que los 'populares' "la despreciaban" y en la actualidad cuenta con "una inversión de más de 7.400 millones de euros".

Por otro lado, la ministra de Educación ha señalado que lo que van a hacer es seguir apoyando "a la comunidad educativa" y apoyándonse "en algo tan importante como es el Consejo Escolar del Estado", con el que se reunió la semana pasada.

Además, Tolón ha puesto en valor que el Consejo Escolar del Estado aprobó "por unanimidad" ese anteproyecto de ley con el que "mejoraremos las condiciones para los profesores y para los niños, bajando las ratios y las horas lectivas". Así, le ha instado a sumarse al acuerdo.

Tolón ha afirmado que "para hablar de educación lo primero que hay que hacer es practicarla". "Y usted la practica poco", ha afeado al diputado 'popular'.