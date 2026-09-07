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Dulceida y Alba Paul ultiman los detalles de su boda: quién oficiará la ceremonia y el importante papel de su hija Aria

La pareja, que ya pasó por el altar hace diez años, se vuelve a casar este viernes 11 de septiembre en S’Agaró, en plena Costa Brava

Dulceida y Alba Paul. (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS).
Dulceida y Alba Paul. (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS).
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Diez años después de su primera boda, Dulceida y Alba Paul volverán a pasar por el altar. Las creadoras de contenido han decidido celebrar por todo lo alto una década de relación con una segunda ceremonia que tendrá lugar este viernes, 11 de septiembre, en un enclave muy especial para ambas: la Costa Brava. Una celebración que llega después de haber atravesado distintas etapas como pareja y que estará marcada por una presencia que no existía en aquel primer enlace: la de su hija.

Aída Domenech y Alba Paul se encuentran ya inmersas en los últimos preparativos de su llamada ‘reboda’, una fiesta con la que quieren poner en valor el camino recorrido juntas. La fecha no es casual. El 10 de septiembre se cumplen exactamente diez años desde que se dieron el ‘sí, quiero’ por primera vez, por lo que tenían claro que la nueva celebración debía producirse justo después.

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Aunque durante los últimos días habían intentado mantener todos los detalles bajo llave, poco a poco se han conocido algunos de los secretos de la celebración. La ceremonia tendrá lugar a las siete de la tarde en el Hostal de La Gavina, un exclusivo hotel de cinco estrellas situado en S’Agaró, en plena Costa Brava.

El enclave, con vistas al Mediterráneo, jardines, piscinas y diferentes espacios destinados al descanso, será el escenario elegido para este nuevo capítulo de su historia. Se trata, además, de un lugar que recientemente acogió otra boda mediática: la de la presentadora Susanna Griso y Luis Enríquez.

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Dulceida y Alba Paul en su primera boda, 2016 (REDES SOCIALES).
Dulceida y Alba Paul en su primera boda, 2016 (REDES SOCIALES).

La pareja ha querido alejarse de cualquier celebración multitudinaria. Su intención es rodearse únicamente de sus familiares y amigos más cercanos: “Será una ceremonia íntima, cerca del mar, con las personas que más queremos”. Eso sí, habrá sorpresas. Dulceida ha reconocido que existen algunos elementos que recuerdan a su primer enlace, aunque ha preferido guardar silencio sobre ellos para no desvelar el contenido de la celebración antes de tiempo.

Su hija, la gran protagonista

Si hay alguien que tendrá un papel especial en esta segunda boda será la hija de Dulceida y Alba. La pequeña, que está a punto de cumplir dos años, será testigo de la renovación del compromiso de sus madres y participará directamente en uno de los instantes más simbólicos de la jornada. “Hace 10 años nuestra sobrina nos dio los anillos y este viernes lo volverá a hacer, pero esta vez con su primita de la mano, en uno de los momentos más bonitos de la ceremonia. Me lo imagino y ya lloro”, explicó a sus seguidores en redes sociales.

La tradición familiar se repetirá, aunque con una nueva protagonista. “Hace 10 años nuestra sobrina nos dio los anillos y este viernes lo volverá a hacer, pero esta vez con su primita de la mano, en uno de los momentos más bonitos de la ceremonia. Me lo imagino y ya lloro”, explicó a sus seguidores en redes sociales.

Llevaban 40 días separadas
Dulceida se reencuentra con su pareja Alba Paul en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Nagore Robles será la encargada de unirlas de nuevo

Otro de los secretos que ya ha salido a la luz tiene que ver con la persona que dirigirá la ceremonia. Hace una década fueron Javier Calvo y Carlos Sadness quienes tuvieron un papel destacado en su primera boda, celebrada frente al mar. En esta ocasión, Dulceida y Alba han confiado en Nagore Robles, una de sus amigas más cercanas, para ejercer como maestra de ceremonias.

La presentadora mantiene una estrecha relación con ambas y ha recibido el encargo de acompañarlas en uno de los momentos más importantes de la celebración. Ella misma ha reconocido públicamente estar entre los nervios y la ilusión ante la responsabilidad.

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