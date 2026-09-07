España

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

El experto introduce un factor que puede alterar las previsiones demográficas y laborales de las próximas décadas

Dos personas mayores sentados en un banco junto a su perro.
Dos jubilados sentados en un parque de Barcelona (Montaje Infobae con imágenes de Santiago Niño-Becerra / Catalunya Ràdio y David Zorrakino / Europa Press)
Guardar

La edad a la que podrán jubilarse quienes empiezan ahora su vida laboral es una de las grandes incógnitas de las próximas décadas. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han llevado a numerosos países a retrasar progresivamente el retiro. Sin embargo, el economista Santiago Niño-Becerra considera que dentro de unos 35 años habrá otro factor que puede cambiar por completo este debate: el avance de la tecnología.

Niño-Becerra ha expuesto esta idea en su cuenta de X a raíz de una previsión de la OCDE sobre la edad normal de jubilación en 2060. Según esa estimación, quienes entraron en el mercado laboral en 2022 podrían retirarse entre los 62 y los 74 años en el caso de los hombres y entre los 60 y los 74 en el de las mujeres, dependiendo del país.

PUBLICIDAD

El economista respondió a esas cifras con su propia previsión sobre cómo podría cambiar el mercado laboral: “En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas personas y las que lo sean dejarán de serlo mucho antes de que lleguen a esa edad”, escribió. Y añadió: “En 34 años la tecnología alcanzará niveles hoy inimaginables”.

Muchas menos personas para generar la misma actividad económica

La reflexión de Niño-Becerra no plantea directamente cuál será la edad legal de jubilación en España dentro de tres décadas. Su argumento apunta a una cuestión diferente: cuántas personas serán necesarias para producir bienes y servicios y generar actividad económica a medida que avance la tecnología.

PUBLICIDAD

Según su planteamiento, dentro de varias décadas podría hacer falta una cantidad de trabajadores mucho menor que en la actualidad para generar el mismo nivel de actividad. Por eso considera que muchas personas podrían dejar de ser necesarias en el mercado laboral antes de alcanzar las edades de retiro que hoy aparecen en las proyecciones.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Se trata, en cualquier caso, de una opinión personal del economista sobre la evolución futura del trabajo, no de una previsión oficial sobre el sistema de pensiones. Niño-Becerra tampoco concreta en ese mensaje qué tecnologías provocarían esa transformación ni qué empleos se verían más afectados.

La inteligencia artificial sí está modificando ya algunas tareas y ocupaciones, aunque los organismos internacionales son prudentes sobre su impacto final en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa, pero señala que el escenario más probable es la transformación de los puestos de trabajo y no su sustitución completa, ya que muchas tareas siguen necesitando intervención humana.

A qué edad se puede jubilar una persona en España en 2026

Mientras esas transformaciones avanzan, en España, la edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de forma gradual conforme al calendario establecido por la reforma de las pensiones.

En 2026, una persona puede jubilarse a los 65 años si acredita al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

El calendario culminará en 2027. A partir de ese año, podrán retirarse a los 65 quienes acumulen 38 años y seis meses o más de cotización, mientras que la edad ordinaria será de 67 años para quienes no lleguen a ese periodo.

Las proyecciones sobre la jubilación parten de las reglas actuales y de cómo se espera que evolucione la población en las próximas décadas. Sin embargo, esos cálculos no permiten anticipar con precisión cómo cambiarán el mercado laboral, la productividad o la organización del trabajo.

Es ahí donde se sitúa la reflexión de Niño-Becerra. Su planteamiento introduce una incógnita más: si en el futuro hace falta mucha menos mano de obra para producir lo mismo o más, también podría cambiar la relación entre empleo, vida laboral y jubilación.

Temas Relacionados

Jubilación EspañaPIB EspañaJubilados y PensionesReforma de Pensiones En EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Durante su tramitación, el 27 de septiembre de 2023, aportó una certificación expedida por la Federación de Comunidades Judías de España

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente porque los hechos se habrían planificado y ejecutado fuera de España con la finalidad de cometer delitos graves en territorio nacional

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

Dulceida y Alba Paul ultiman los detalles de su boda: quién oficiará la ceremonia y el importante papel de su hija Aria

La pareja, que ya pasó por el altar hace diez años, se vuelve a casar este viernes 11 de septiembre en S’Agaró, en plena Costa Brava

Dulceida y Alba Paul ultiman los detalles de su boda: quién oficiará la ceremonia y el importante papel de su hija Aria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

ECONOMÍA

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen