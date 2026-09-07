Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy martes 8 de septiembre.
Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.
PUBLICIDAD
Precio de la luz
Día: 8 de septiembre
Precio medio: 152.08 euros por megavatio hora
Precio más alto: 230.01 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 33.62 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad cada hora
A lo largo de este martes 8 de septiembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 227.5 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.0 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.46 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.46 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.37 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 188.04 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.0 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 230.01 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.0 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.45 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.97 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.47 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 52.86 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 39.1 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.62 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.76 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 147.51 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 208.6 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.94 euros por megavatio hora.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD