España

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El contexto económico mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy martes 8 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 8 de septiembre

Precio medio: 152.08 euros por megavatio hora

Precio más alto: 230.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 33.62 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 8 de septiembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 227.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.46 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 188.04 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 230.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.97 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.47 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 52.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.62 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.76 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 147.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 208.6 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.94 euros por megavatio hora.

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