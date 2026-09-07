Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy martes 8 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 8 de septiembre

Precio medio: 152.08 euros por megavatio hora

Precio más alto: 230.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 33.62 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 8 de septiembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 227.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.46 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 188.04 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 230.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.88 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.97 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.47 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 52.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 33.62 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.76 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 147.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 208.6 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.94 euros por megavatio hora.