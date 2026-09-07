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Cuál es la fruta que controla la tensión arterial y es rica en vitamina C

Esta fruta tiene su origen en el norte de China y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario

Estante de una frutería (Shutterstock)
Estante de una frutería (Shutterstock)
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Dulce, jugoso y refrescante. Así es como podría describirse al alimento que cada verano vuelve a conquistar los mercados y las mesas. Tras su sabor se esconden nutrientes que pueden contribuir al buen funcionamiento del organismo: vitamina C, potasio, fibra y diversos compuestos antioxidantes. Una fruta aparentemente sencilla que guarda más beneficios de los que podría imaginarse. Se trata del melocotón.

Aunque su nombre científico (Prunus persica) pueda llevar a pensar en Persia, el melocotón tiene su origen en el norte de China, donde ya era conocido hace miles de años. Con el tiempo llegó a Europa y, desde Roma, se extendió por buena parte de Occidente. Hoy existen más de dos mil variedades, que se diferencian por el color de la pulpa, la textura y la relación de esta con el hueso. La nectarina, por su parte, es una variante del melocotón caracterizada por su piel lisa.

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Entre los nutrientes presentes en el melocotón destaca la vitamina C. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), un melocotón puede cubrir más del 20% de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina. Además, la vitamina C desempeña numerosas funciones en el organismo y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, además de participar en la protección de las células frente al daño oxidativo. Incluir frutas como el melocotón dentro de una alimentación variada permite, por tanto, contribuir a las necesidades diarias de este nutriente.

En el melocotón se detectó Chlorpyrifos, un plaguicida que no está autorizado para su uso en el Perú.
Melocotones (AdobeStock)

Una fruta que controla la tensión arterial

Otro de los minerales que sobresalen en la composición del melocotón es el potasio. Este mineral es esencial para el funcionamiento normal del organismo y participa, entre otras funciones, en el mantenimiento de una presión arterial normal y en el funcionamiento adecuado de los músculos y del sistema nervioso.

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El melocotón no puede considerarse por sí solo un alimento excepcionalmente rico en potasio, pero su consumo suma este mineral al conjunto de la dieta. Precisamente, la FEN señala que aporta una cantidad apreciable de potasio y vitamina C, aunque no alcanza los criterios legales para ser considerado “fuente” o de “alto contenido” en un nutriente concreto.

Los otros beneficios del melocotón

El melocotón también proporciona pequeñas cantidades de fibra, con predominio de la fibra insoluble. Este componente forma parte de una alimentación equilibrada y contribuye al funcionamiento normal del aparato digestivo.

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Además, esta fruta contiene carotenoides, entre ellos el betacaroteno y la criptoxantina, algunos de los cuales tienen actividad provitamínica A. También están presentes otros carotenoides, como la luteína y la zeaxantina. Estos compuestos forman parte de los pigmentos naturales que caracterizan a muchas frutas y verduras.

A ellos se suman las cumarinas, sustancias aromáticas naturales presentes en el melocotón. Su composición convierte a esta fruta en un alimento que, además de aportar agua y resultar refrescante, contribuye a aumentar la variedad de nutrientes y compuestos bioactivos de la dieta.

Una fruta para disfrutar en temporada

El melocotón tiene, además, una amplia temporada de producción en España. Los primeros ejemplares llegan al mercado durante la primera quincena de mayo procedentes de Andalucía y Valencia, mientras que durante el verano se incorporan producciones de Murcia, Extremadura, Cataluña y otras regiones. En septiembre llegan variedades procedentes principalmente de Lleida y Aragón.

Por su sabor, versatilidad y perfil nutricional, el melocotón puede consumirse al natural como tentempié, en desayunos, ensaladas o postres. Una fruta sencilla que demuestra que disfrutar de un alimento sabroso también puede ser una forma de sumar nutrientes a una alimentación equilibrada.

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