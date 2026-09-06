España

¿Cuántas aves se han extinguido por culpa del ser humano? España y Portugal lanzan una base de datos para conocer la respuesta

Los investigadores afirman que los cálculos oficiales que existen actualmente se quedan cortos para estimar el impacto

Unos pingüinos en la playa. (Global Penguin Society)
Unos pingüinos en la playa. (Global Penguin Society)
Guardar

El 27 Congreso Español de Ornitología ha presentado en Granada una base de datos abierta, Avotrex, para medir cuántas aves se han extinguido por la acción humana más allá de las listas oficiales, un vacío que impide calcular con precisión la biodiversidad funcional y evolutiva perdida desde el Pleistoceno tardío.

La herramienta reúne los rasgos morfológicos y ecológicos de todas las aves extinguidas desde ese periodo geológico mediante la combinación de literatura científica y medidas tomadas en colecciones de historia natural. Ese material permite aproximarse a la función ecológica de especies desaparecidas de las que en muchos casos solo se conservan restos subfósiles.

PUBLICIDAD

La base se ha dado a conocer durante un congreso que se celebra desde el pasado miércoles y que termina este domingo en Granada, con la participación de más de 400 investigadores y conservacionistas de España y Portugal. La cita coincide además con el octavo Congreso Ibérico y reúne a investigadores, responsables de administraciones y ornitólogos. El diagnóstico que ha expuesto el encuentro parte de una idea central: los cálculos oficiales, como la Lista Roja de la UICN, se quedan cortos para estimar el impacto humano sobre la extinción de aves.

Qué es Avotrex y por qué amplía el recuento de aves extinguidas

El investigador de la Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya, Ferrán Sayol Altarriba, distinguido con el Premio Bernis Investigador Novel de esta edición, ha ofrecido una conferencia centrada en la extinción de las aves y sus efectos sobre la pérdida de diversidad funcional y evolutiva. Citado por EFE, ha subrayado que las extinciones causadas por el ser humano comenzaron mucho antes de los primeros registros escritos. Esa circunstancia deja fuera de los balances oficiales a numerosas especies cuya existencia solo se conoce por restos subfósiles y de las que no hay información detallada sobre morfología o ecología.

PUBLICIDAD

Esa laguna dificulta reconstruir cómo eran las comunidades de aves antes del impacto humano. También impide calcular con exactitud cuánta biodiversidad se ha perdido realmente en el conjunto del planeta. Para cubrir ese hueco, la organización de la cita ha desarrollado Avotrex como una base de datos abierta. El sistema recopila información morfológica y ecológica de las aves extinguidas y la integra con datos obtenidos en colecciones de historia natural.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Los resultados obtenidos hasta ahora apuntan a que las extinciones no se han producido al azar. La publicación ha explicado que el impacto se ha concentrado en las islas y en especies con rasgos singulares, entre ellas las aves no voladoras. El método empleado utiliza la morfología como aproximación a la función ecológica. A partir de esa relación, los investigadores cuantifican la diversidad funcional y filogenética que se ha perdido en el conjunto de las aves del mundo.

Los datos presentados indican además que las especies introducidas no compensan esa desaparición. Al contrario, homogenizan funcionalmente las comunidades insulares, lo que reduce la singularidad ecológica de esos territorios.

El congreso está organizado por SEO/BirdLife y SPEA, la organización BirdLife en Portugal, con la colaboración especial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. La cita se ha concebido además como un evento neutro en CO2 y calculará la huella de carbono derivada de consumos energéticos y desplazamientos para compensarla.

Temas Relacionados

Cambio ClimáticoAnimalesAnimales en peligro de extinciónAvesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: María paraliza su boda y Manuel cae en la trampa de Ciro

La ficción de La 1 mantiene la tensión en torno a la boda de María y Carlo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: María paraliza su boda y Manuel cae en la trampa de Ciro

La ultraderecha alemana busca hacer historia este domingo: es favorita para ganar las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y acceder por primera vez al poder

Ulrich Siegmund, su líder en la zona, propone una “ofensiva de deportaciones y remigración” y reducir la enseñanza del nazismo: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia”

La ultraderecha alemana busca hacer historia este domingo: es favorita para ganar las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y acceder por primera vez al poder

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Es la tercera vez que el mandatario estadounidense se refiere a la situación en la ciudad autónoma

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Capacidad de los embalses en España este 6 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,88 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Capacidad de los embalses en España este 6 de septiembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de septiembre en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués