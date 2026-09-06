España

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 7 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy lunes 7 de septiembre. Además ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la luz

Día: 7 de septiembre

Precio de media: 172.32 euros por megavatio hora

Precio más alto: 257.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 66.84 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 7 de septiembre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 214.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 208.86 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 204.65 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 205.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 221.76 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 230.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 87.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.38 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 66.84 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.94 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.84 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 144.85 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 193.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 234.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 257.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 228.56 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 216.99 euros por megavatio hora.

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