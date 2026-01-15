España

Los caballos pueden “oler” el miedo humano gracias al sudor, según un estudio

Los caballos mostraron diferencias significativas según el olor al que fueron expuestos

Los caballos pueden “oler” el
Los caballos pueden “oler” el miedo humano gracias al sudor. (Freepik)

Hay escenas tan memorables como la de la película Spirit: el corcel indomable, cuando Little Creek es el único que parece conseguir montar el caballo, o la de Antonio Banderas y Tornado en El Zorro, donde la conexión hombre-animal se sentía en todas las carreras y huidas del héroe de California. Y es que la conexión que se construye a lo largo de estas historias no se entendería sin la percepción de que el caballo puede leer la mente del jinete.

Pero, ahora, la ciencia ofrece la evidencia concreta: los caballos pueden percibir las señales químicas del miedo humano y ajustar su comportamiento y fisiología a las consecuencias. Un estudio liderado por Plotine Jardat y publicado en la revista PLOS One, ha explorado cómo el sudor humano influye en las emociones equinas.

Para ello, han utilizado a 30 voluntarios, quienes han visto películas de terror, como Sinister, musicales o comedias, como Cantando bajo la lluvia. “Las muestras han sido seleccionadas de aquellos participantes que se sintieron más temerosos durante la película de miedo y más alegres durante la de la alegría”, han explicado los autores. Las almohadillas con estos olores se colocaron cerca de las fosas nasales de 43 yeguas de raza Welsh durante pruebas de interacción humana y estímulos repentinos, como la apertura de un paraguas.

El último caballo (Edgar Neville, 1950).

El miedo afecta a la conducta de los caballos

Los caballos mostraron diferencias significativas según el olor al que fueron expuestos. Bajo el olor del miedo, los caballos redujeron su contacto físico, mientras que el olor de alegría o la neutralidad favorecieron mayor interacción.

Esto podría tener consecuencias directas para entrenadores, jinetes y cuidadores: “Las muestras de sudor humano en un contexto de miedo inducen mayores respuestas de miedo en los caballos y menores interacciones con los humanos”, destacan los autores.

Por eso, mantener un estado emocional equilibrado no solo beneficia al humano, sino que también reduce riesgos de accidentes y mejora la relación con el animal. “Los olores emocionales humanos modifican la predisposición conductual y, en ciertas circunstancias, la activación fisiológica de los caballos”, han concluido los autores.

Mantener una actitud neutra previene
Mantener una actitud neutra previene de accidentes. (Taras Caban)

‘Huelen’ los cambios químicos

Siendo más precisos, “lo que detecta son cambios en nuestro olor corporal cuando estamos en un estado de alarma, no es que huelan una emoción, sino que están leyendo que nuestro olor tiene algo que no va bien”, ha explicado Laura López-Mascaraque, investigadora del CASI y experta en el sistema olfativo en elDiario.es.

El miedo activa alteraciones hormonales, metabólicas y del sudor, generando un “volatiloma” característico. Los caballos son sensibles a estas señales químicas, lo que provoca una respuesta inmediata de cautela y menor interacción con los humanos.

Aunque los niveles de cortisol (indicadores de estrés crónico) no variaron significativamente, los cambios conductuales y fisiológicos agudos demuestran la capacidad de los caballos para discriminar señales químicas humanas.

“Las personas pueden, de forma inconsciente, transmitir sus emociones a los animales con quienes interactúan. Presentarse tranquilo y de buen ánimo favorece una mejor relación, mientras que el miedo humano puede desencadenar respuestas exageradas ante estímulos potencialmente amenazantes”, sentencia Léa Lansade, de la Universidad de Torus a The Guardian.

