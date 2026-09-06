Claudia, veterinaria, sobre cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa: “si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”. (Montaje Infobae)

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Desde épocas pasadas, los gatos han ocupado un lugar especial en distintas culturas. Ya en el antiguo Egipto, estos felinos eran venerados y considerados animales sagrados. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre han estado asociados a una vida salvaje: subían a los árboles, cazaban y se desenvolvían en un entorno primitivo. En cambio, en nuestros días se han convertido en un animal doméstico que, aunque mantienen muchas de sus conductas naturales, como estirarse, rasguñar y afilar sus uñas, se han iniciado en algunas otras que no dejan de sorprendernos.

Más de cinco millones de hogares españoles cuentan con un gato como animal de compañía, según los resultados preliminares de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal. Quienes optan por estos felinos suelen hacerlo porque desean mascotas que necesitan menos atenciones, pero que sigan dando compañía y cariño.

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Por ello, la veterinaria Claudia ha compartido en uno de los últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@veterinaria.claudia) una serie de consejos para evitar algunos errores comunes que los dueños de estas mascotas suelen cometer y puede llegar a perjudicar su bienestar.

Cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa

El error más común es pensar que un arenero por gato es suficiente. La realidad, según Claudia, es que “lo ideal es tener un arenero por cada gato más uno adicional. Por ejemplo, si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”. Esto permite que haya varias opciones distintas para que la mascota pueda elegir, lo que reduce conflictos y estrés.

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Un gato atigrado naranja al lado de su arenero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación debe ser siempre estratégica. Claudia advierte: “Los areneros deben de estar en un lugar tranquilo donde el gato se sienta seguro y cómodo para realizar sus necesidades”. Evita zonas de paso o lugares próximos a electrodomésticos ruidosos, ya que pueden generar rechazo y ansiedad en el animal.

No coloques todos los areneros juntos. Es importante “tenerlos de forma separada”, pues esto evita enfrentamientos y permite que cada gato elija el lugar que prefiera en cada momento. Además, facilita el acceso y previene problemas de marcaje o competencia entre felinos.

Otros errores que cometes con tu gato

Más allá de los areneros, Claudia señala algunos errores frecuentes que afectan a la salud y felicidad de los gatos. Uno de ellos es poner el agua y la comida juntas. Por instinto, los gatos separan su “presa” del agua, evitando así contaminarla. Si pones ambos recipientes juntos, tu gato podría dejar de beber lo suficiente. Lo ideal es “ofrecer diferentes puntos de agua distribuidos por toda la casa”.

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Otro fallo habitual es no ofrecer comida húmeda. Claudia recuerda que “los piensos tienen aproximadamente un 10% de humedad, mientras que la comida húmeda tiene bastante más”. Incorporar latas al menú diario ayuda a que el gato aumente su consumo de agua, algo especialmente importante en esta especie.

Un gato comiendo pienso. (AdobeStock)

Por último, no debemos olvidar la importancia de los espacios elevados. Los gatos, por naturaleza, buscan observar su entorno desde sitios altos. “No ofrecer espacios elevados” supone limitar su comportamiento natural y su sensación de seguridad. Apuesta por estanterías, rascadores altos o muebles seguros para su disfrute y bienestar.