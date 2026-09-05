Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

06/09/2023 Una profesora con varios alumnos en un aula del colegio Ábaco, el primer día de curso escolar, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid comienza hoy el curso escolar 2023/2024 con 2.000 profesores más que el curso pasado, hasta llegar a los 63.041, así como con récord de alumnos de 0 a 3 años y de Formación Profesional. A esta cifra de profesores en colegios públicos se suman otros 25.653 docentes de colegios concertados, aumentando el número total de profesores en centros sostenidos con fondos públicos a los 88.694. Por otro lado, durante este nuevo curso las clases se inician con 1.261.750 alumnos, un 1,2% más que el curso anterior, de los cuales 684.627 acuden a centros públicos, que registran el mayor incremento.

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El curso 2026-2027 arranca en los próximos días en buena parte de España, mientras que los andaluces se adelantan este año. Toca recoger la sombrilla y darse los últimos chapuzones en la piscina. Tener a punto las mochilas, las deportivas para gimnasia y el menú semanal es la nueva adaptación de esta temporada. En La Rioja, el regreso a las aulas será el miércoles 9 de septiembre, una de las fechas más tardías del país. Solo Baleares, Extremadura y Andalucía empezarán después, el 10 de septiembre.

El nuevo curso llega, además, con un desembolso considerable para las familias. Según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio antes de empezar las clases asciende a 505 euros por alumno, mientras que la factura completa del curso se eleva a 2.484 euros. La cifra representa un incremento de alrededor del 3,9% respecto al curso anterior.

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Los riojanos inician las clases el 9 de septiembre, entre las últimas comunidades de España

(Foto de ARCHIVO) El gasto medio antes de empezar las clases asciende a 505 euros por alumno, según la OCU, mientras que la factura completa del curso se eleva a 2.484 euros Jesús Hellín / Europa Press 27/8/2025

En La Rioja, el coste resulta algo menor que la media nacional. La Asociación Española de Consumidores (Asescon) estima un gasto mínimo de 617 euros por alumno en un colegio público, 700 euros en uno concertado y 1.736 euros en uno privado, por debajo del promedio de España, que la organización sitúa en 635, 733 y 1.849 euros, respectivamente.

El calendario oficial, aprobado por la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja mediante la Resolución 34/2026, fija el inicio de las clases de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional para el miércoles 9 de septiembre de 2026. Esa misma fecha rige también en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Canarias y Melilla.

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En la Universidad de La Rioja (UR), el curso empezó antes que en el resto de niveles educativos, el 3 de septiembre. 07 SEPTIEMBRE 2022;NIÑOS;VUELTA AL COLE;COLEGIO;EDUCACIÓN;MADRID;COMUNIDAD DE MADRID;MATERIALES; Marta Fernández / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 07/9/2022

Los primeros en volver a clase, a nivel nacional, son los alumnos del País Vasco y de la Comunidad de Madrid, el 7 de septiembre, y los de Navarra, que se incorporan de forma escalonada entre el 4 y el 8 de septiembre según el nivel educativo. En el otro extremo del calendario, Baleares, Extremadura y Andalucía cierran el turno el 10 de septiembre.

En La Rioja, el resto de enseñanzas tiene fechas propias. La Educación de Personas Adultas comienza el 14 de septiembre; los Conservatorios de Música, salvo el Eliseo Pinedo, y las Escuelas Oficiales de Idiomas arrancan el 28 de septiembre; y las enseñanzas deportivas de régimen especial, el 1 de octubre. La Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) es la única que extiende su curso hasta el 25 de junio, mientras el resto de niveles finaliza el martes 22 de junio de 2027.

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La semana que viene toda España estará incorporada a las aulas. Los primeros fueron los andaluces que comenzaron escalonadamente el 3 de septiembre. (Marta Fernández / Europa Press)

En la Universidad de La Rioja (UR), el curso empezó antes que en el resto de niveles educativos. Las clases de los Grados arrancaron el jueves 3 de septiembre. El primer semestre se extiende hasta el 11 de diciembre, con exámenes ordinarios entre el 17 y el 22 de diciembre y del 7 al 13 de enero, y los extraordinarios del 21 al 30 de enero de 2027. El segundo semestre comenzará el 1 de febrero y terminará el 18 de mayo de 2027.