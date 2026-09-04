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Fase lunar: fechas y detalles para observar la cuarto menguante en septiembre

Los cambios en la superficie lunar ofrecen espectáculos únicos esta semana

Además de ser el satélite natural más grande de la Tierra, la Luna ha sido en todas las culturas un astro de observación y estudio. (Imagen Ilustrativa Infoba/NASA)
Además de ser el satélite natural más grande de la Tierra, la Luna ha sido en todas las culturas un astro de observación y estudio. (Imagen Ilustrativa Infoba/NASA)
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Esta semana, el cielo nocturno en España ofrece una nueva oportunidad para observar uno de los eventos astronómicos más antiguos y observados por la humanidad: el ciclo lunar. La presencia de la Luna en sus distintos momentos de iluminación ha sido, desde tiempos remotos, un referente para el ser humano, marcando calendarios, rituales y actividades cotidianas en distintas civilizaciones.

Culturas de todo el mundo han atribuido a la Luna un papel central en su cosmovisión. Desde los calendarios lunares de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y egipcias, hasta las creencias indígenas en América o los rituales agrícolas en Asia, la influencia del satélite natural ha trascendido generaciones.

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Por lo anterior hay quienes se mantienen como aficionados a la astronomía y hay quienes reconocen su importancia histórica y cultural. En cualquier caso, tienen un interés por saber cuáles serán las próximas fases lunares.

Las fases lunares a partir de este 4 de septiembre

De acuerdo con Calendarr, así es cómo se podrá observar al satélite natural más grande de la Tierra.

La luna de hoy está 49,07% visible y está menguando.La última fase de la Luna: Luna Llena. Faltan 0 días para la fase Cuarto Menguante. Hora de actualización: 15:00 (UTC)

Cómo son las fases lunares

Fases de la Luna durante el ciclo lunar de 29,5 días.(NASA)
Fases de la Luna durante el ciclo lunar de 29,5 días.(NASA)

La Luna atraviesa un ciclo regular compuesto por cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Este ciclo, conocido como lunación, tiene una duración aproximada de 29.5 días y se produce por el cambio en la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. A medida que la Luna orbita nuestro planeta, diferentes porciones de su superficie iluminada por el Sol se hacen visibles desde la Tierra.

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El ciclo comienza con la luna nueva, cuando el satélite se encuentra entre la Tierra y el Sol, lo que impide ver su cara iluminada desde nuestro planeta. Luego sigue el cuarto creciente, donde se empieza a observar una porción del hemisferio iluminado, formando una media luna en el cielo. Posteriormente se alcanza la luna llena, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, permitiendo ver la cara lunar completamente iluminada. Finalmente, llega el cuarto menguante, donde nuevamente se observa solo la mitad iluminada, pero esta vez en disminución.

Entre estas fases principales también se identifican fases intermedias: luna creciente y luna menguante, que corresponden a los periodos de transición entre los cuartos y la luna llena o nueva. Este ciclo ha sido observado desde la antigüedad y aún hoy sigue marcando el ritmo de diversas actividades humanas, desde prácticas agrícolas hasta aspectos culturales y religiosos en distintas partes del mundo.

El cielo oscuro durante la luna nueva, resaltando las estrellas y el misterio de esta fase lunar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cielo oscuro durante la luna nueva, resaltando las estrellas y el misterio de esta fase lunar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para mirar la Luna

Para una observación nítida de la Luna, se recomienda elegir noches con cielo despejado y poca contaminación lumínica. Alejarse de zonas urbanas permite una mejor visibilidad del satélite y de sus detalles superficiales. Aunque la luna llena es llamativa, las fases de cuarto creciente o menguante ofrecen mayor contraste de luces y sombras, lo que facilita apreciar cráteres y relieves en su superficie.

El uso de binoculares o telescopios puede mejorar notablemente la experiencia. Unos binoculares de mediana potencia permiten distinguir formaciones como mares lunares, mientras que un telescopio básico proporciona mayor nivel de detalle. Es útil consultar calendarios lunares para planificar la observación según las fases del ciclo lunar y elegir el momento más adecuado según el interés del observador.

También se recomienda adaptar la vista a la oscuridad antes de iniciar la observación, evitando el uso de luz blanca intensa. En entornos oscuros, una linterna con filtro rojo ayuda a mantener la visión nocturna. Tomar notas o registrar fotografías puede complementar la actividad, especialmente en noches con eventos astronómicos como eclipses o superlunas.

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